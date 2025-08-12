La emoción del jugador de la selección uruguaya que fue padre en el día de su cumpleaños y que tuvo festejo y "baby shower" de sus compañeros de equipo; mirá el video

Los jugadores de Sporting Braga de Portugal le hicieron un emocionante festejo al volante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa Rodrigo Zalazar, quien este 12 de agosto celebró su cumpleaños y también el nacimiento de su segundo hijo.
Por eso la celebración, además de la torta y el canto de feliz cumpleaños en portugués, tuvo un regalo especial.
Rodrigo Zalazar
Rodrigo Zalazar y la camiseta de Romeo
Al volante uruguayo le regalaron una pequeña camiseta de Sporting Braga con el nombre Romero, como llamó a su segundo hijo.
Zalazar habló ante sus compañeros, a quienes les agradeció por el gesto.
La sesión de fotos de Rodrigo Zalazar y Emily Claire
“Muchas gracias a todos. Para mí es un placer pasar otro año con todos ustedes aquí. Para mí ya son una familia, algunos más pesados que otros pero buen, agradecerles a todos", señaló.
“Ya he tenido el mejor regalo que se me podía dar que era un hijo, ahora el segundo sería los tres puntos el jueves”, agregó en la previa al partido ante Cluj de Rumania por la clasificación a la UEFA Europa League, luego de ganar 2-1 de visitantes.
Foto: EFE
Foto: EFE