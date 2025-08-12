La lista de convocados de Peñarol ante Racing, con una sorpresa que se guardó Diego Aguirre para la Copa Libertadores

Peñarol aguarda tranquilo este martes en Los Aromos y sin inconvenientes el partido ante Racing de Avellaneda de este martes a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. En tanto, el técnico mirasol, Diego Aguirre, dio a conocer la lista de convocados con la sorpresa de Juan Rodríguez entre ellos, un futbolista que habían preferido no utilizar en la victoria clásica ante Nacional por 3-0 el sábado, debido a que está hecho su pase al exterior.

No obstante ello, en esta ocasión, el entrenador carbonero lo citó entre los que estarán a la orden contra La Academia.

Como informó Referí el pasado domingo, para ese encuentro contra Racing, Peñarol no podrá contar con dos futbolistas por lesión.

Este lunes en la tardecita, un posteo de Diego Aguirre causó furor en los hinchas carboneros previo al compromiso contra los argentinos.

Dejando atrás las lesiones de Pedro Milans y de Alejo Cruz, como informó Referí, ahora se suma un zaguero más al plantel.

Juan Rodríguez estará a la orden de Diego Aguirre, ya que lo colocó en la lista de convocados.

Esta es la lista que anunció Peñarol pasado el mediodía de este martes: