La lista de convocados de Peñarol ante Racing, con una sorpresa que se guardó Diego Aguirre para la Copa Libertadores

Peñarol aguarda tranquilo este martes en Los Aromos y sin inconvenientes el partido ante Racing de Avellaneda de este martes a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. En tanto, el técnico mirasol, Diego Aguirre, dio a conocer la lista de convocados con la sorpresa de Juan Rodríguez entre ellos, un futbolista que habían preferido no utilizar en la victoria clásica ante Nacional por 3-0 el sábado, debido a que está hecho su pase al exterior.
