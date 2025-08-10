Los dos jugadores que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el partido del martes ante Racing por Copa Libertadores

Peñarol entrenó este domingo por la mañana en Los Aromos pensando en el trascendente partido contra Racing de Avellaneda del próximo martes a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo en el marco del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El técnico Diego Aguirre no podrá contar con dos futbolistas para ese partido: el nuevo contratado, Alejo Cruz, y el lateral derecho Pedro Milans.

El extremo Alejo Cruz firmó contrato la semana que termina y recién el jueves logró que llegara la aprobación de su anterior club, Atlético Goianiense de Brasil, para poder ser anotado en el Campeonato Uruguayo y en la lista de la Copa Libertadores.

No obstante, según informaron desde Peñarol este domingo a Referí, el pasado viernes se desgarró en la práctica en Los Aromos y no solo quedó fuera del equipo en el clásico, sino que no podrá estar ni en la ida ni en la vuelta contra Racing por el máximo torneo continental de clubes, debido a su lesión.

Por su parte, Pedro Milans tampoco llegó bien al clásico, por lo que Diego Aguirre colocó a Emanuel Gularte en el lateral derecho contra Nacional, y según la misma fuente aurinegra, no llega a jugar contra Racing este martes por Copa Libertadores.