Peñarol entrenó este domingo por la mañana en Los Aromos pensando en el trascendente partido contra Racing de Avellaneda del próximo martes a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo en el marco del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El técnico Diego Aguirre no podrá contar con dos futbolistas para ese partido: el nuevo contratado, Alejo Cruz, y el lateral derecho Pedro Milans.
Los dos jugadores que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el partido del martes ante Racing por Copa Libertadores
Dos bajas de último momento: Los dos jugadores que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el partido del martes ante Racing por Copa Libertadores