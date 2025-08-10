Peñarol superó claramente a Nacional al golearlo 3-0 este sábado en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura jugando un gran compromiso y sin dejar dudas entre ambos conjuntos. Los dirigidos por Diego Aguirre fueron netamente superiores a sus rivales en todos los aspectos. Ahora, los tricolores llevan una racha sin poder vencer a su rival eterno.
La mala racha que ahora tiene Nacional sobre Peñarol luego de la goleada 3-0 recibida este sábado por el Torneo Clausura
