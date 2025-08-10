La mala racha que ahora tiene Nacional sobre Peñarol luego de la goleada 3-0 recibida este sábado por el Torneo Clausura

Peñarol superó claramente a Nacional al golearlo 3-0 este sábado en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura jugando un gran compromiso y sin dejar dudas entre ambos conjuntos. Los dirigidos por Diego Aguirre fueron netamente superiores a sus rivales en todos los aspectos. Ahora, los tricolores llevan una racha sin poder vencer a su rival eterno.

Mientras entrenaron este domingo a la mañana pensando en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América contra Racing de Avellaneda del próximo martes a la hora 21.30, se confirmaron dos bajas para dicho compromiso .

Nacional llegaba a este clásico que perdió por goleada 3-0 este sábado en el Estadio Campeón del Siglo sin público, con siete partidos oficiales sin derrotas contra Peñarol.

Los tricolores habían conseguido dos triunfos y cinco empates, y llegaban a este encuentro sin derrotas desde allí.

Pero ahora todo se dio vuelta. Con esta derrota por goleada, ahora la racha negativa es de Nacional, porque lleva tres encuentros sin poder ganarle un clásico oficial a Peñarol: dos empates y una caída.