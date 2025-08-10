Dólar
El Observador / Fútbol / CLÁSICO

La mala racha que ahora tiene Nacional sobre Peñarol luego de la goleada 3-0 recibida este sábado por el Torneo Clausura

Se dio vuelta todo tras la derrota por goleada de este sábado por 3-0 en el clásico y ahora el que tiene una mala racha es Nacional sobre Peñarol

10 de agosto 2025 - 12:17hs
Nacional&nbsp;

Nacional 

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol superó claramente a Nacional al golearlo 3-0 este sábado en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura jugando un gran compromiso y sin dejar dudas entre ambos conjuntos. Los dirigidos por Diego Aguirre fueron netamente superiores a sus rivales en todos los aspectos. Ahora, los tricolores llevan una racha sin poder vencer a su rival eterno.

Mientras entrenaron este domingo a la mañana pensando en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América contra Racing de Avellaneda del próximo martes a la hora 21.30, se confirmaron dos bajas para dicho compromiso.

La mala racha de Nacional

Nacional llegaba a este clásico que perdió por goleada 3-0 este sábado en el Estadio Campeón del Siglo sin público, con siete partidos oficiales sin derrotas contra Peñarol.

Ignacio Ruglio y Maximiliano Silvera de Peñarol
PEÑAROL

Dónde vio el clásico Peñarol vs Nacional Ignacio Ruglio, suspendido por el Tribunal de Ética, cuál fue el único gol que gritó y qué le dijo Flavio Perchman

Mina Bonino y Federico Valverde
ESPAÑA

Mirá cómo vibró Federico Valverde con la goleada de Peñarol sobre Nacional por el Torneo Clausura

Los tricolores habían conseguido dos triunfos y cinco empates, y llegaban a este encuentro sin derrotas desde allí.

Pero ahora todo se dio vuelta. Con esta derrota por goleada, ahora la racha negativa es de Nacional, porque lleva tres encuentros sin poder ganarle un clásico oficial a Peñarol: dos empates y una caída.

