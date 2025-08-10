Ricardo Vairo no aseguró la continuidad de Pablo Peirano como técnico de Nacional este domingo tras ser goleado en el clásico ante Peñarol, y le pidió disculpas a los hinchas

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo , habló este domingo sobre la hora 13 luego de citar a los canales 10 y 12 a una nota para hablar sobre la continuidad o no del técnico Pablo Peirano en el club luego del clásico perdido el sábado por goleada, 3-0 ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo. Su mensaje no fue contundente sobre la posible salida, aunque no aseguró la continuidad del DT.

"Fue una frustración grande la de ayer, una decepción grande. Vamos a analizar todos los elementos y mañana (este lunes) nos reuniremos con la gerencia deportiva, el cuerpo técnico y ver cómo encarar esta fase final del Campeonato Uruguayo", comenzó diciendo Vairo.

Y añadió: "Leí que habíamos tenido una reunión con (Sebastián) Eguren y Flavio (Perchman) y solo hablamos 2 minutos antes de subir al ómnibus en el estadio y fue solo eso".

La continuidad de Pablo Peirano en Nacional

Ricardo Vairo recibió en su domicilio a ambos canales y allí habló del clásico.

Consultado sobre la continuidad de Pablo Peirano como entrenador, no tuvo una respuesta contundente.

"Cuando se sale de estas situaciones, hay que tomar decisiones rápidas. Veníamos con 14 o 15 partidos ganados, nueve puntos en la Anual que se redujeron a 6 por lo que ocurrió en la final del Torneo Intermedio. El partido de ayer era clave por esa diferencia, y hay que analizar las cosas que hay que cambiar. Este lunes de mañana nos reuniremos con ellos, los técnicos y los jugadores, y de tarde la directiva tomará una resolución", respondió.

Vairo continuó: "Tuvimos dos frustraciones grandes que fueron los clásicos, pero no queremos tomar ninguna decisión apresurada, sin hablar con todas las partes. Estamos dolidos y no se nos dio".

Al hablar de lo que más le preocupa, indicó que "empezaría por la parte técnica, pero en algunas partes del partido, creo que lo perdió más Nacional que lo ganó Peñarol. Hubo fallas importantes en defensa que en un clásico no pueden pasar. En algunos aspectos no tuvimos la solidez que necesitábamos para un clásico".

"Sigo pensando que tenemos el mejor plantel y seguimos punteros en la Tabla Anual, confió mucho en este plantel, pero debemos analizar las causas de este momento", indicó.

Según el presidente de Nacional, "como dirigente hay que ser muy frío y escuchar todas las partes. Me gusta ver el medio vaso lleno y hubo cosas muy positivas, pero también de las otras que hay que ver cómo cambiar".

Asimismo, habló del vicepresidente Flavio Perchman.

"Flavio está golpeado como todos. Conociéndolo, fue un golpe muy duro que lo sintió y hoy lo hablaba con él. Lo apoyo totalmente y todas las decisiones que se toman se hacen con el mejor de los espíritus. Lo de ayer fue un golpe duro que hay que levantarse".

Consultado acerca de si le pedía disculpas a los hinchas, Vairo dijo: "No sé si corresponde, pero queremos pedirle disculpas a los hinchas de Nacional. Dirigentes y jugadores estamos dolidos y ahora si bien seguimos primeros en la Anual, las distancias se complicaron y quedamos 6 puntos abajo en el Clausura".

"Fue una noche dura como hincha, como presidente, no fue fácil", terminó.