El Observador / Fútbol / NACIONAL

La sincera y particular disculpa del capitán de Nacional, Sebastián Coates, tras la goleada recibida ante Peñarol por el Torneo Clausura

Salió a dar la cara en un momento difícil y complicado; luego de la goleada recibida con Peñarol por el Torneo Clausura, Sebastián Coates, capitán de Nacional, brindó una sincera y particular disculpa

10 de agosto 2025 - 15:58hs
FOTO: I. Guimaraens

Nacional vive momentos complicados últimamente, sobre todo, por los tres puntos que la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol le quitó en el Torneo Clausura por los hechos de violencia generados por algunos de sus parciales en la final del Intermedio, a la vez que también por haber sido goleado por su archirrival, Peñarol, este sábado 3-0 en el clásico. Su capitán, Sebastián Coates, pidió disculpas a la hinchada.

Las disculpas de Sebastián Coates

Vairo, entre muchas cosas que habló, pidió disculpas a los hinchas.

Por el mismo camino tomó el capitán de Nacional, Sebastián Coates, quien emitió unas palabras en su cuenta de Instagram luego de la goleada recibida contra Peñarol.

"Como jugador y como hincha, sé perfectamente lo que significa este partido.. por eso como capitán pido perdón a todos.. ", comenzó escribiendo el zaguero.

Y continuó: "Entiendo el enojo y asumo la responsabilidad que me corresponde. Sé que estoy en deuda con mis compañeros y con nuestra gente.. nos queda solo un objetivo y sé que tenemos que dar más como equipo para poder festejar a fin de año".

Nacional Sebastián Coates Peñarol clásico Torneo Clausura Ricardo Vairo

