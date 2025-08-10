Nacional vive momentos complicados últimamente, sobre todo, por los tres puntos que la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol le quitó en el Torneo Clausura por los hechos de violencia generados por algunos de sus parciales en la final del Intermedio, a la vez que también por haber sido goleado por su archirrival, Peñarol, este sábado 3-0 en el clásico. Su capitán, Sebastián Coates, pidió disculpas a la hinchada.
La sincera y particular disculpa del capitán de Nacional, Sebastián Coates, tras la goleada recibida ante Peñarol por el Torneo Clausura
Salió a dar la cara en un momento difícil y complicado; luego de la goleada recibida con Peñarol por el Torneo Clausura, Sebastián Coates, capitán de Nacional, brindó una sincera y particular disculpa