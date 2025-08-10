La sincera y particular disculpa del capitán de Nacional, Sebastián Coates, tras la goleada recibida ante Peñarol por el Torneo Clausura

Nacional vive momentos complicados últimamente, sobre todo, por los tres puntos que la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol le quitó en el Torneo Clausura por los hechos de violencia generados por algunos de sus parciales en la final del Intermedio, a la vez que también por haber sido goleado por su archirrival, Peñarol, este sábado 3-0 en el clásico. Su capitán, Sebastián Coates, pidió disculpas a la hinchada.

A su vez, pasado el mediodía de este domingo, el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, informó que hablarán este lunes con los futbolistas, el gerente deportivo Sebastián Eguren y el técnico Pablo Peirano, por lo ocurrido en el clásico y no aseguró la continuidad del entrenador.

PEÑAROL Mirá el impresionante video de la presentación de Darwin Núñez en Al-Hilal, su nuevo club, y el número con el que jugará en su camiseta

PEÑAROL El día después de Diego Aguirre con Referí tras la goleada de Peñarol a Nacional: la repercusión de su respuesta a Perchman, su emoción con su hija, por qué no quiere hablar que fue una "paliza", y el morbo por Brayan Cortés

Por el mismo camino tomó el capitán de Nacional, Sebastián Coates, quien emitió unas palabras en su cuenta de Instagram luego de la goleada recibida contra Peñarol.

"Como jugador y como hincha, sé perfectamente lo que significa este partido.. por eso como capitán pido perdón a todos.. ", comenzó escribiendo el zaguero.

Y continuó: "Entiendo el enojo y asumo la responsabilidad que me corresponde. Sé que estoy en deuda con mis compañeros y con nuestra gente.. nos queda solo un objetivo y sé que tenemos que dar más como equipo para poder festejar a fin de año".