Ricardo Vairo sobre los incidentes del pasado clásico y la seguridad: "Esto me lleva a involucrarme más con los hinchas y la barra brava de Nacional"

Siguiendo con el tema Villalba y su posible salida y la postura del vicepresidente Flavio Perchaman, Vairo dijo: "En principio no queremos venderlo. La postura de Flavio es la postura de Nacional, siempre hablamos las cosas antes. Yo con Flavio hablo tres veces por día. Cuando hablamos de jugadores, de altas o de bajas, yo no le voy a opinar si el lateral izquierdo tiene subida o no tiene subida, generalmente cuando se habla de una llegada yo me ocupo más de cuánto sale, si se compra o no se compra, como entra dentro del presupuesto, la inversión. Lo de Villalba es claro, como él dice, tenemos un jugador que entendemos que es un activo muy importante y lo queremos tener hasta fin de año en el club, pero también es cierto de que él no está jugando y que si hay una oferta que cumpla las expectativas, ahí lo analizaríamos pero nunca va a ser antes del clásico".