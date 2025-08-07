Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / COPA DE BRASIL

"Ella llega": Agustín Canobbio no perdonó a Sergio Rochet tras un grave error de Inter, marcó el gol para el avance de Fluminense y recordó una frase que le dijo Renato Gaúcho

Agustín Canobbio aprovechó un error de la defensa de Inter y marcó su gol ante la salida de Sergio Rochet, que no pudo detener su disparo rasante; mirá el video

7 de agosto 2025 - 7:49hs

Gol de Agustín Canobbio a Sergio Rochet

El delantero uruguayo Agustín Canobbio fue figura de su equipo, Fluminense, al marcar el gol en el 1-1 de local ante Internacional de Porto Alegre y avanzar con un global de 3-2 en la Copa de Brasil.

El ex Peñarol y selección uruguaya aprovechó un error de la defensa de Inter y marcó su gol ante la salida de Sergio Rochet, que no pudo detener su disparo rasante.

El festejo de Agustín Canobbio tras su gol para Fluminense
El festejo de Agustín Canobbio tras su gol para Fluminense

El festejo de Agustín Canobbio tras su gol para Fluminense

El uruguayo puso el 1-0 parcial en el comienzo del segundo tiempo del partido que luego tuvo el empate visitante.

De esa forma, Fluminense pasó a cuartos de final de la Copa de Brasil.

Agustín Canobbio celebra un gol para Fluminense
BRASIL

Agustín Canobbio dijo que Matheus Babi estaba "loco de la vida" por el título con Peñarol, y que ya perdonó lo que sucedió con Marcelo Bielsa en la selección uruguaya en la Copa América

Marcel Sabitzer y Agustín Canobbio
MUNDIAL DE CLUBES

El insulto y la bronca de Agustín Canobbio contra el hermano de Jude Bellingham en el Fluminense vs Borussia Dortmund por el Mundial de Clubes

“Ella llega”: la frase de Renato Gaúcho que recordó Canobbio

Tras el partido, Canobbio dijo estar “muy feliz” por la victoria y destacó el esfuerzo del equipo en los dos encuentros de la serie.

Además, recordó una frase de su entrenador, Renato Gaúcho, ídolo de Gremio, rival de Inter, que le dijo sobre las posibilidades de que le llegue la pelota en los partidos.

La frase de Renato Gaúcho que recordó Agustín Canobbio

La frase de Renato Gaúcho que recordó Agustín Canobbio

“Renato tiene una frase que dice: ‘Ella (la pelota) llega’. Sea redonda, ovalada, ella llega. Hay que estar preparado. Everaldo luchó, como es el trabajo de él, muy bueno, yendo a todas las pelotas, y llegó. Creí en la lucha de Eve, me quedó la pelota y con confianza y determinación creo que fue un gol bonito. Pero todavía me falta más, estoy trabajando para eso con mucha tranquilidad y continuar por el mismo camino”.

Temas:

Agustín Canobbio Sergio Rochet Fluminense

Seguí leyendo

Las más leídas

Clásico entre Peñarol y Nacional
FÚTBOL

Salió el fallo de la Comisión de Apelaciones tras los reclamos presentados por Nacional y Peñarol

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

Luto en el deporte: falleció la piloto Matilde Itzcovich, de 16 años, promesa del karting uruguayo y con proyección internacional

Edinson Cavani festeja la victoria de Boca Juniors ante Estudiantes por el Torneo Apertura argentino
ARGENTINA

La decisión que tomó el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, con Edinson Cavani, tras haber borrado a Marcelo Saracchi y a dos jugadores más del plantel

Hugo De León dijo que no va más a La Paz
CLÁSICO

Hugo De León explicó qué pasó con Pablo Bengoechea y el gesto de los cinco dedos en el clásico Nacional vs Peñarol de 1998 y dijo qué prefiere para los carboneros en la Libertadores

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos