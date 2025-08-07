"Ella llega": Agustín Canobbio no perdonó a Sergio Rochet tras un grave error de Inter, marcó el gol para el avance de Fluminense y recordó una frase que le dijo Renato Gaúcho

El delantero uruguayo Agustín Canobbio fue figura de su equipo, Fluminense, al marcar el gol en el 1-1 de local ante Internacional de Porto Alegre y avanzar con un global de 3-2 en la Copa de Brasil.

El ex Peñarol y selección uruguaya aprovechó un error de la defensa de Inter y marcó su gol ante la salida de Sergio Rochet, que no pudo detener su disparo rasante.

El uruguayo puso el 1-0 parcial en el comienzo del segundo tiempo del partido que luego tuvo el empate visitante.

De esa forma, Fluminense pasó a cuartos de final de la Copa de Brasil.

Tras el partido, Canobbio dijo estar “muy feliz” por la victoria y destacó el esfuerzo del equipo en los dos encuentros de la serie.

Además, recordó una frase de su entrenador, Renato Gaúcho, ídolo de Gremio, rival de Inter, que le dijo sobre las posibilidades de que le llegue la pelota en los partidos.

La frase de Renato Gaúcho que recordó Agustín Canobbio La frase de Renato Gaúcho que recordó Agustín Canobbio TNT Sports

“Renato tiene una frase que dice: ‘Ella (la pelota) llega’. Sea redonda, ovalada, ella llega. Hay que estar preparado. Everaldo luchó, como es el trabajo de él, muy bueno, yendo a todas las pelotas, y llegó. Creí en la lucha de Eve, me quedó la pelota y con confianza y determinación creo que fue un gol bonito. Pero todavía me falta más, estoy trabajando para eso con mucha tranquilidad y continuar por el mismo camino”.