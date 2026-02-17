Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Anotó y pidió disculpas: mirá el gol de Agustín Canobbio que ayudó a Fluminense a pasar a las semifinales del Carioca, tras su expulsión en el Brasileirao

Es el primer gol en el 2026 para Canobbio, que venía de ser expulsado en el partido entre Fluminense y Botafogo por el Brasileirao

17 de febrero 2026 - 11:34hs
Agustín Canobbio con la camiseta de Fluminense. (Archivo)

Agustín Canobbio con la camiseta de Fluminense. (Archivo)

Foto: AFP

El uruguayo Agustín Canobbio anotó uno de los goles con los que el Fluminense venció 3-1 al Bangú y clasificó a las semifinales del Campeonato Carioca, torneo estadual de Río de Janeiro.

El Flu lo arrancó ganando a los 36 minutos con un gol del venezolano Jefferson Savarino, y cuatro minutos después llegó el tanto de Canobbio. El extremo recibió un despeje de un córner cerca de la medialuna del área y conectó una volea que se metió en el arco, tras desviarse en un defensor rival.

Es el primer gol del uruguayo en el 2026. Lleva diez partidos jugados, tres por el Brasileirao y siete por el Carioca, en el que salió campeón de la Taca Guanabara como el equipo con más puntos en la fase regular del torneo.

Canobbio venía de ser expulsado en el último partido de su equipo, ante Botafogo por el Brasileirao, luego de golpear en el rostro al argentino Álvaro Montoro en un cruce. Por esto, el extremo pidió disculpas a la hinchada de Fluminense presente en el estadio Maracaná luego de anotar su gol contra el Bangú.

Agustín Canobbio, jugador de Fluminense. (Archivo)
BRASIL

La mala noche de Agustín Canobbio en Brasil: el uruguayo se fue expulsado tras pegarle un codazo a un argentino en la victoria de Fluminense contra Botafogo

Christian Oliva 
NACIONAL

Christian Oliva se va este lunes para jugar en Santos de Brasil y jugará con Neymar; mirá cuánto le deja a Nacional y qué uruguayos ya jugaron en ese club

A los 79 minutos del encuentro Ganso puso el 3-0 para el tricolor, y cuatro minutos después Ricardo Sena descontó para darle cifras definitivas al partido.

Con este resultado el Flu se metió entre los cuatro mejores del Carioca, y se enfrentará en las semifinales al Vasco da Gama, el próximo 28 de febrero. En la otra llave jugarán Flamengo y Madureira. La final se disputará el domingo 8 de marzo.

Embed - FLUMINENSE 3X1 BANGU - MELHORES MOMENTOS - CAMPEONATO CARIOCA 2026

Temas:

Agustín Canobbio Fluminense Carioca Brasil Brasileirao uruguayo

Seguí leyendo

Las más leídas

Christian Oliva
NACIONAL

El momento de tensión de Christian Oliva cuando le preguntaron si Nacional le había ofrecido renovar contrato y la mayor alegría que se lleva del tricolor

Darwin Núñez
URUGUAYO

La bronca de Darwin Núñez y un insulto teledirigido que refleja la impotencia que siente en estos momentos en Al Hilal

DArwin Núñez 
EN LA LUPA

Mirá los dos goles de Darwin Núñez en Al Hilal en el cierre de la fase de grupos de la Champions League de Asia y el peculiar festejo del primero, que no gritó

Edinson Cavani
ARGENTINA

La dura crítica de Óscar Ruggeri a Edinson Cavani por su entrada en calor en el partido entre Boca Juniors y Platense: "No parece jugador de fútbol"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos