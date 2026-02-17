Anotó y pidió disculpas: mirá el gol de Agustín Canobbio que ayudó a Fluminense a pasar a las semifinales del Carioca, tras su expulsión en el Brasileirao

Agustín Canobbio con la camiseta de Fluminense. (Archivo) Foto: AFP

El uruguayo Agustín Canobbio anotó uno de los goles con los que el Fluminense venció 3-1 al Bangú y clasificó a las semifinales del Campeonato Carioca, torneo estadual de Río de Janeiro.

El Flu lo arrancó ganando a los 36 minutos con un gol del venezolano Jefferson Savarino, y cuatro minutos después llegó el tanto de Canobbio. El extremo recibió un despeje de un córner cerca de la medialuna del área y conectó una volea que se metió en el arco, tras desviarse en un defensor rival.

Es el primer gol del uruguayo en el 2026. Lleva diez partidos jugados, tres por el Brasileirao y siete por el Carioca, en el que salió campeón de la Taca Guanabara como el equipo con más puntos en la fase regular del torneo.

Canobbio venía de ser expulsado en el último partido de su equipo, ante Botafogo por el Brasileirao, luego de golpear en el rostro al argentino Álvaro Montoro en un cruce. Por esto, el extremo pidió disculpas a la hinchada de Fluminense presente en el estadio Maracaná luego de anotar su gol contra el Bangú.

A los 79 minutos del encuentro Ganso puso el 3-0 para el tricolor, y cuatro minutos después Ricardo Sena descontó para darle cifras definitivas al partido. Con este resultado el Flu se metió entre los cuatro mejores del Carioca, y se enfrentará en las semifinales al Vasco da Gama, el próximo 28 de febrero. En la otra llave jugarán Flamengo y Madureira. La final se disputará el domingo 8 de marzo. Embed - FLUMINENSE 3X1 BANGU - MELHORES MOMENTOS - CAMPEONATO CARIOCA 2026