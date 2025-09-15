El estado del Diente López: Nacional conocerá este martes cómo está el delantero tras un día de reposo y algunas señales positivas en el vestuario

Nacional conocerá este martes en qué estado se encuentra el tobillo de Nicolás "Diente" López, su delantero y figura que se fue sustituido en el final del partido ante Plaza Colonia luego de una dura torcedura en su pie derecho.
El delantero sufrió el golpe e inmediatamente manifestó signos de dolor, lo que llevó a que interviniera la sanidad tricolor.
20250914 Nicolás López Diente López ambulancia carrito suat carro Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Finalmente, fue sustituido en camilla, lo que generó alarma en los hinchas albos y el cuerpo técnico al ver como su atacante, que había sido clave con una gran y nueva asistencia para Maxi Gómez en el gol del triunfo 2-1, dejaba el campo de juego.
Todo indicaba que se trataba de un esguince.
Buenas noticias en el vestuario tricolor
Tras ponerse hielo y llegar al vestuario, el dolor de Nico López tuvo un poco de calma y hubo algo de tranquilidad en sus compañeros al ver cierta mejoría.
20250914 Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López Diente López Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
La inflamación bajó y el atacante pudo ducharse parado pese a la molestia.
Luego, el Diente se fue caminando por sus propios medios con una leve renguera, que no pareció tan grave con respecto a lo que había sido la dura entrada que le costó ser sustituido.
Este lunes los jugadores albos tuvieron día libre y a López se le indicó que hiciera reposo absoluto y que tuviera su pie en alto para seguir con su evolución.
En tanto, este martes, cuando vuelva a los entrenamientos, la sanidad de Nacional lo evaluará y en base a su estado se definirá su plan a seguir para su recuperación en la semana a la espera de que pueda estar a la orden para el siguiente compromiso por el Torneo Clausura.
El próximo partido de los tricolores será el sábado 20 de setiembre a las 18:30 horas frente a Liverpool en el Gran Parque Central.