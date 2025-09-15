Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

El estado del Diente López: Nacional conocerá este martes cómo está el delantero tras un día de reposo y algunas señales positivas en el vestuario

La sanidad de Nacional lo evaluará y definirá su plan a seguir para su recuperación a la espera de que pueda estar a la orden para el siguiente partido

15 de septiembre 2025 - 15:00hs
Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López

Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López

Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López

Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López

Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López

Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Nacional conocerá este martes en qué estado se encuentra el tobillo de Nicolás "Diente" López, su delantero y figura que se fue sustituido en el final del partido ante Plaza Colonia luego de una dura torcedura en su pie derecho.

20250914 Nicolás López Diente López ambulancia carrito suat carro Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Nicolás López lesionado

Nicolás López lesionado

Pablo Peirano y Diego Romero
NACIONAL

Pablo Peirano tendrá un regreso muy importante para el trascendente partido de Nacional ante Liverpool por el Torneo Clausura

Nicolás López y Maximiliano Gómez
NACIONAL

La mejor dupla del fútbol uruguayo: Nicolás López y Maximiliano Gómez participaron juntos en el 50% de los goles de Nacional en el Torneo Clausura

Todo indicaba que se trataba de un esguince.

Buenas noticias en el vestuario tricolor

Tras ponerse hielo y llegar al vestuario, el dolor de Nico López tuvo un poco de calma y hubo algo de tranquilidad en sus compañeros al ver cierta mejoría.

20250914 Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López Diente López Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López

Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López

La inflamación bajó y el atacante pudo ducharse parado pese a la molestia.

Luego, el Diente se fue caminando por sus propios medios con una leve renguera, que no pareció tan grave con respecto a lo que había sido la dura entrada que le costó ser sustituido.

Este lunes los jugadores albos tuvieron día libre y a López se le indicó que hiciera reposo absoluto y que tuviera su pie en alto para seguir con su evolución.

En tanto, este martes, cuando vuelva a los entrenamientos, la sanidad de Nacional lo evaluará y en base a su estado se definirá su plan a seguir para su recuperación en la semana a la espera de que pueda estar a la orden para el siguiente compromiso por el Torneo Clausura.

El próximo partido de los tricolores será el sábado 20 de setiembre a las 18:30 horas frente a Liverpool en el Gran Parque Central.

Temas:

Diente López Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

¿Cuál es el vínculo de Julia Paternain con Nacional y cómo se dio su salida del atletismo de Gran Bretaña para pasar a correr por Uruguay?

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y Luis Suárez
DIVISIONAL D

El comentario de Lionel Messi con respuesta de Luis Suárez que revolucionó las redes sociales de Deportivo LSM

El cruce de Juan Manuel Ramos y Emiliano Ancheta
FÚTBOL URUGUAYO

"Sos manya vos": el increíble comentario de un jugador de Plaza Colonia, ex Peñarol, a un futbolista de Nacional en el partido de este domingo en el Centenario

Edinson Cavani y Ángel Di María
ARGENTINA

Del emotivo reencuentro a la desaforada reacción de Edinson Cavani por una falta a Ángel Di María, quien le hizo un golazo olímpico a Boca Juniors

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos