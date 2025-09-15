Pablo Peirano tendrá un regreso muy importante para el trascendente partido de Nacional ante Liverpool por el Torneo Clausura

Nacional comenzará a preparar uno de los encuentros más esperados de este Torneo Clausura que será el que lo enfrentará a Liverpool el próximo sábado en el Gran Parque Central, por la octava fecha. Se trata de un rival de cuidado, que viene de igualar en Belvedere 2-2 con el colíder, Peñarol. El técnico Pablo Peirano podrá contar con el regreso de Juan Cruz De los Santos.

Los tricolores le ganaron con lo justo a Plaza Colonia este domingo, 2-1 y de atrás, luego de mejorar bastante en el segundo tiempo del compromiso que se jugó en el Estadio Centenario, ya que los albos le pidieron a su rival que fueran locales allí a cambio de venta de entradas.

De esa manera, Nacional sacó una renta importante en la Tabla Anual, de 6 puntos sobre su archirrival, Peñarol.

Pablo Peirano podrá contar para el trascendente partido ante Liverpool del próximo sábado, con el retorno de Juan Cruz De los Santos.

El futbolista estuvo lesionado y se perdió tres encuentros, dos por el Torneo Clausura y uno por la Copa AUF Uruguay.

20250823 Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura FOTO: @LigaAUF

Su último compromiso fue ante River Plate el pasado 30 de agosto.

Según confió una fuente del club tricolor a Referí este lunes, Juan Cruz De los Santos estará a la orden de Pablo Peirano y seguramente ocupe un lugar en el banco de suplentes en el trascendente compromiso contra Liverpool.