La sorprendente pasión que tiene Julia Paternain, la uruguaya ganadora del bronce en el Mundial de Tokio 2025, fuera del atletismo; mirá el video

Julia Paternain obtuvo la medalla de bronce al conseguir el tercer lugar de la maratón femenina en el Mundial de atletismo de Tokio 2025 este sábado a última hora de la noche uruguaya, mañana japonesa, y de esa manera, se metió en la historia del deporte uruguayo para siempre. Pero, por otra parte, tiene otra pasión que es tirarse en paracaídas de los aviones.

El relato de los periodistas televisivos españoles llevó aún más emoción al momento.

La pasión por tirarse en paracaídas

Un informe de Referí de este domingo, explica por qué es histórico lo que consiguió Julia Paternain para el deporte uruguayo, más allá de otras gestas logradas por otros protagonistas del atletismo.

A su vez, este lunes mostró en primer plano cómo quedó estampado su nombre en la medalla de bronce, la cual sacó de una cajita que le entregó la organización.

Pero más allá del atletismo, la maratonista uruguaya tiene otra pasión deportiva: lanzarse en paracaídas de los aviones.

Así se pudo ver cómo lo hizo en Estados Unidos hace un tiempo, lo que le sumó muchísima adrenalina.