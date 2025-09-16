La sorprendente pasión que tiene Julia Paternain, la uruguaya ganadora del bronce en el Mundial de Tokio 2025, fuera del atletismo; mirá el video

Julia Paternain obtuvo la medalla de bronce al conseguir el tercer lugar de la maratón femenina en el Mundial de atletismo de Tokio 2025 este sábado a última hora de la noche uruguaya, mañana japonesa, y de esa manera, se metió en la historia del deporte uruguayo para siempre. Pero, por otra parte, tiene otra pasión que es tirarse en paracaídas de los aviones.
