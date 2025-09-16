Peñarol ya canjea y vende entradas bonificadas para el partido del domingo ante Juventud por el Torneo Clausura y en el que va por puntos trascendentes para mantener el liderazgo; mirá los precios

Peñarol practicó este martes en Los Aromos pensando en el próximo partido contra Juventud de Las Piedras por la octava fecha del Torneo Clausura que se disputará este domingo a la hora 18.30 en el Estadio Campeón del Siglo y en el que los carboneros se juegan puntos muy importantes en ambas tablas, y pretenden mantener la punta del certamen, que comparten con Cerro Largo. Los presididos por Ignacio Ruglio ya fijaron el precio de las entradas que ya se canjean.

Como informó Referí, en esta jornada de martes la sanidad aurinegra confirmó cuándo operará a Javier Cabrera de su rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

Peñarol ya fijó los precios para el encuentro de este domingo ante Juventud de Las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo por la octava fecha del Torneo Clausura.

Aquí se pueden ver los montos que fijaron los aurinegros para dicho encuentro:

Los precios son los mismos que se fijaron hace dos semanas cuando Peñarol recibió en ese mismo escenario a Plaza Colonia por la fecha 6 del certamen.

Los socios de Peñarol ingresarán de forma gratis a las Tribunas Cataldi y Damiani.

A su vez, los que no son asociados, tienen hasta este jueves a la hora 13 para asegurar su entrada con precio bonificado.

Los que tengan tarjeta Mastercard BBVA Peñarol, logran un descuento extra de un 10%.

Por otra parte, los menores de hasta 10 años inclusive, ingresan gratis al Estadio Campeón del Siglo.

La venta de entradas se realizará exclusivamente por Tickantel.

Lo que varía es que aquella vez, a la visita que fue a la Tribuna Guelfi, se le cobró $ 1.200 las generales y $ 900 a los socios, y ahora a Juventud, se le disminuye a $ 1.000 en las generales.