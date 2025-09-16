Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLAUSURA

Peñarol ya canjea y vende entradas bonificadas para el partido del domingo ante Juventud por el Torneo Clausura y en el que va por puntos trascendentes para mantener el liderazgo; mirá los precios

Peñarol regresa a su estadio para jugar un encuentro muy importante contra Juventud de Las Piedras, en el que estará en juego la punta del Torneo Clausura

16 de septiembre 2025 - 14:54hs
Nahuel Herrera en Peñarol

Nahuel Herrera en Peñarol

Foto: @LigaAUF

Peñarol practicó este martes en Los Aromos pensando en el próximo partido contra Juventud de Las Piedras por la octava fecha del Torneo Clausura que se disputará este domingo a la hora 18.30 en el Estadio Campeón del Siglo y en el que los carboneros se juegan puntos muy importantes en ambas tablas, y pretenden mantener la punta del certamen, que comparten con Cerro Largo. Los presididos por Ignacio Ruglio ya fijaron el precio de las entradas que ya se canjean.

Los precios de las entradas ante Juventud de Las Piedras

Peñarol ya fijó los precios para el encuentro de este domingo ante Juventud de Las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo por la octava fecha del Torneo Clausura.

Aquí se pueden ver los montos que fijaron los aurinegros para dicho encuentro:

Javier Cabrera en Peñarol vs Flamengo por Copa Libertadores
PEÑAROL

La sanidad de Peñarol ya tiene fecha para la intervención quirúrgica de la rodilla derecha de Javier Cabrera, quien estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas

Federico Valverde en Real Madrid
CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid anunció su estreno en la Champions League e ignoró a Montevideo, la ciudad en la que nació su capitán, Federico Valverde

entradas peñarol
Pe&ntilde;arol fij&oacute; el precio de las entradas ante Juventud de Las Piedras por el Torneo Clausura

Peñarol fijó el precio de las entradas ante Juventud de Las Piedras por el Torneo Clausura

Los precios son los mismos que se fijaron hace dos semanas cuando Peñarol recibió en ese mismo escenario a Plaza Colonia por la fecha 6 del certamen.

Los socios de Peñarol ingresarán de forma gratis a las Tribunas Cataldi y Damiani.

A su vez, los que no son asociados, tienen hasta este jueves a la hora 13 para asegurar su entrada con precio bonificado.

Los que tengan tarjeta Mastercard BBVA Peñarol, logran un descuento extra de un 10%.

Por otra parte, los menores de hasta 10 años inclusive, ingresan gratis al Estadio Campeón del Siglo.

La venta de entradas se realizará exclusivamente por Tickantel.

Lo que varía es que aquella vez, a la visita que fue a la Tribuna Guelfi, se le cobró $ 1.200 las generales y $ 900 a los socios, y ahora a Juventud, se le disminuye a $ 1.000 en las generales.

Temas:

Peñarol Torneo Clausura Juventud de Las Piedras Los Aromos Ignacio Ruglio

Seguí leyendo

Las más leídas

Tigst Assefa de Etiopía fue plata, Peres Jepchirchir de Kenia el oro y Julia Paternain de Uruguay, el bronce, en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

El detalle del calzado que el entrenador de Julia Paternain destacó y que contrasta con las ganadoras de oro y plata del Mundial de maratón

VAR en el fútbol uruguayo
FÚTBOL

Dos jugadas similares, un mismo juez y el diferente criterio del VAR en partidos de Nacional y de Peñarol; mirá los videos

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio le pidió a Carolina Cosse iluminar el Palacio Legislativo de amarillo y negro en homenaje a Peñarol: ya lo solicitó en 2021, ¿qué pasó?

El bronce de la uruguaya Julia Paternain en El Chiringuito
ATLETISMO

"La historia más increíble de los mundiales": así vieron el bronce de la uruguaya Julia Paternain en El Chiringuito, el reconocido programa de TV de España; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos