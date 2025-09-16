Dólar
Nacional / ÁLVARO DANZA

"Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan", dijo Orsi sobre el pedido de renuncia de la oposición al presidente de ASSE

La oposición denunció que Danza viola el artículo 200 de la Constitución de la República, debido a que cumple funciones en distintas instituciones de salud privadas

16 de septiembre 2025 - 17:45hs
20250807 Yamandu Orsi
Foto: Inés Guimaraens

Durante la Comisión de de Presupuesto integrada con Hacienda, representantes de la oposición le volvieron a pedir la renuncia al presidente de ASSE, Álvaro Danza, por entender que hay incompatibilidades constitucionales.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, que ya había respaldado a Danza en el cargo, fue consultado nuevamente por este tema y en una rueda de prensa este martes dio un categórico mensaje a la oposición.

“Acá lo que hay que resolver son los problemas de salud de la gente, si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan", dijo Orsi en declaraciones consignadas a Subrayado de Canal 10. El presidente estaba en una actividad donde se inauguraron obras en Tacuarembó.

Los opositores denunciaron que Danza está violando la Constitución de la República al ejercer como presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), mientras cumple funciones en distintas instituciones de salud privadas.

"Hay un informe jurídico que lo avala, mientras no haya informe en contrario o mientras no haya algo determinante", agregó el presidente. "Lo primero es la salud de la gente, el que quiera pensar en otra cosa y que se entretenga con otra cosa, que lo haga, tranquilamente”, agregó Orsi este martes.

Danza había presentado un informe jurídico encargado al estudio Delpiazzo Abogados que avala su postura de que no existen incompatibilidades, algo que también determinó un informe jurídico del Ministerio de Salud Pública.

Sin embargo, un informe jurídico solicitado por el Partido Nacional (PN) señaló que el presidente de ASSE si está violando la Constitución al ejercer el cargo. El documento fue firmado por el estudio de Augusto Durán Martínez.

Sobre la posición del presidente del directorio blanco Álvaro Delgado y del secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda, Orsi respondió que “esto es un tema jurídico más que político”.

Este martes, Danza compareció al Parlamento en calidad de presidente de ASSE por el proyecto de Ley del Presupuesto y allí los diputados de la oposición le reiteraron el pedido de renuncia.

"Hemos denunciado públicamente que el señor Danza viola el artículo 200 de la Constitución y otras normas legales y reglamentarias, por tanto su presencia es ilegítima ante esta Comisión, pudiendo por los argumentos expresados llegar a configurarse el delito de usurpación", dijo el diputado blanco Juan Martín Rodríguez en la comisión.

Un fragmento del artículo constitucional en cuestión, indica que "tampoco podrán los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen".

