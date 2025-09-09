Dólar
/ Nacional / INFORME

Informe jurídico pedido por los blancos señala que Álvaro Danza viola la Constitución al ejercer como presidente de ASSE y cumplir funciones en mutualistas

Los diputados Amin Niffouri y José Luis Satdjian presentarán este informe a la Comisión de Salud en las próximas horas

9 de septiembre 2025 - 14:06hs
El presidente de ASSE, Álvaro Danza

Foto: Leonardo Carreño

Un informe jurídico solicitado por el Partido Nacional (PN) señaló que el presidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, está violando la Constitución al ejercer el cargo, mientras cumple funciones en distintas instituciones de salud privadas.

Según el diputado blanco Amin Niffouri, quien integra la Comisión de Salud, Danza incurre en actos de "inconstitucionalidad e ilegalidad" al seguir desempeñando funciones en otras instituciones de salud, mientras es presidente de ASSE.

Niffouri y el legislador José Luis Satdjian presentarán este informe a la Comisión de Salud en las próximas horas. Además, aseguró el diputado, no descartan hacerle llegar el documento al presidente de la República, Yamandú Orsi.

"El presidente de ASSE no puede ejercer la docencia cobrando un salario, como lo está haciendo. El presidente de ASSE no puede mantener un vínculo con el Sindicato Médico del Uruguay a través de una revista, como también lo está manteniendo", criticó.

Sobre este informe también habló el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien sugirió que "ante lo evidente" el gobierno debe actuar "como hay que actuar" y decir: "Nos equivocamos".

"Es como el caso de Colonización. Estaba actuando un presidente y una directora que en realidad tenía incompatibilidad para hacerlo. En su momento el presidente Orsi reconoció el error, y más allá de que algunos se negaban a reconocerlo, el presidente dio marcha atrás", dijo

"Me parece que en este caso es lo que tiene que hacer el gobierno", agregó para cerrar sobre el tema.

Temas:

Álvaro Danza Informe Constitución Partido Nacional ASSE

