La Jutep analizará el caso de Álvaro Danza por estar al frente de ASSE y cumplir funciones en mutualistas

La Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) decidió analizar si el presidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), Álvaro Danza , cumple o no con la normativa del ente al realizar funciones en distintas instituciones de salud privadas, confirmó la titular del organismo, Ana Ferraris, a El Observador.

Días atrás y de acuerdo con lo informado por el programa Así nos va (Radio Carve), se conoció que Danza realiza horas de policlínica en la Asociación Española y en Médica Uruguaya , cuando la legislación de la administración prohíbe a los miembros de su directorio "ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con ASSE" , salvo "funciones docentes desempeñadas honorariamente en institutos de enseñanza superior" , como indica el artículo 9 de la ley N° 18.161.

Antes de ingresar a ASSE, el hoy jerarca realizó una consulta en Delpiazzo Abogados, quienes determinaron que no existían incompatibilidades con su cargo .

Además, los Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública realizaron un informe en el que respaldaron la continuidad de Danza al frente de ASSE , luego de que el Partido Colorado solicitara su "renuncia inmediata" al cargo .

De acuerdo con el área, la normativa del ente impide a los miembros de su directorio ocupar un cargo que "dependa de ASSE" o se relacione con este, directa o indirectamente, a excepción de la docencia de forma honoraria en institutos de enseñanza superior, por un plazo de un año.

"De la lectura y estudio de los numerales antes señalados se desprende que el Dr. Danza no ésta inmerso en ninguna de las prohibiciones o limitantes establecidas", se lee en el informe de Jurídica, que agrega que al presidente de la administración "no le son aplicables las hipótesis señaladas" porque "no ocupa cargos que dependan de ASSE y tampoco desempeña profesiones o actividades que se relacionen con ASSE".

Según el reporte, Danza realiza "labores técnicas profesionales" en otras instituciones de salud "sin participar de los órganos de dirección o control de esas instituciones", tareas que "son en el marco de su experticia, capacidad y conocimiento" y que "en nada tiene relación con su labor en ASSE".

Pese a esos informes, días después se conoció que Danza no había consultado a la Jutep por la existencia de incompatibilidades. Por ello y en este marco, desde el organismo se definió analizar el caso.

A su vez, el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, respaldaron a Danza. El mandatario dijo que: "Lo que pasa es que estas cosas se dirimen a nivel jurídico. Son temas de forma, acá no hay un tema de que tenga otro ribete, es un tema de forma: si es compatible o si no es compatible".