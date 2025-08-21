Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Viernes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / TRANSPARENCIA

La Jutep analizará el caso de Álvaro Danza por estar al frente de ASSE y cumplir funciones en mutualistas

Días atrás se conoció que el jerarca realiza horas de policlínica en la Asociación Española y en Médica Uruguaya

21 de agosto 2025 - 18:18hs
Sede de la Jutep
Sede de la Jutep Camilo dos Santos

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) decidió analizar si el presidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado ( ASSE), Álvaro Danza, cumple o no con la normativa del ente al realizar funciones en distintas instituciones de salud privadas, confirmó la titular del organismo, Ana Ferraris, a El Observador.

Días atrás y de acuerdo con lo informado por el programa Así nos va (Radio Carve), se conoció que Danza realiza horas de policlínica en la Asociación Española y en Médica Uruguaya, cuando la legislación de la administración prohíbe a los miembros de su directorio "ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con ASSE", salvo "funciones docentes desempeñadas honorariamente en institutos de enseñanza superior", como indica el artículo 9 de la ley N° 18.161.

Antes de ingresar a ASSE, el hoy jerarca realizó una consulta en Delpiazzo Abogados, quienes determinaron que no existían incompatibilidades con su cargo.

Más noticias
Álvaro Danza, presidente de ASSE

Colorados piden la renuncia del presidente de ASSE por atender como médico en mutualistas privadas: qué se sabe del caso Álvaro Danza

Álvaro Danza, presidente de ASSE
POLÉMICA

Informe del MSP concluye que presidente de ASSE no comete una irregularidad al trabajar en instituciones privadas

Además, los Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública realizaron un informe en el que respaldaron la continuidad de Danza al frente de ASSE, luego de que el Partido Colorado solicitara su "renuncia inmediata" al cargo.

De acuerdo con el área, la normativa del ente impide a los miembros de su directorio ocupar un cargo que "dependa de ASSE" o se relacione con este, directa o indirectamente, a excepción de la docencia de forma honoraria en institutos de enseñanza superior, por un plazo de un año.

"De la lectura y estudio de los numerales antes señalados se desprende que el Dr. Danza no ésta inmerso en ninguna de las prohibiciones o limitantes establecidas", se lee en el informe de Jurídica, que agrega que al presidente de la administración "no le son aplicables las hipótesis señaladas" porque "no ocupa cargos que dependan de ASSE y tampoco desempeña profesiones o actividades que se relacionen con ASSE".

Según el reporte, Danza realiza "labores técnicas profesionales" en otras instituciones de salud "sin participar de los órganos de dirección o control de esas instituciones", tareas que "son en el marco de su experticia, capacidad y conocimiento" y que "en nada tiene relación con su labor en ASSE".

Pese a esos informes, días después se conoció que Danza no había consultado a la Jutep por la existencia de incompatibilidades. Por ello y en este marco, desde el organismo se definió analizar el caso.

A su vez, el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, respaldaron a Danza. El mandatario dijo que: "Lo que pasa es que estas cosas se dirimen a nivel jurídico. Son temas de forma, acá no hay un tema de que tenga otro ribete, es un tema de forma: si es compatible o si no es compatible".

Temas:

Jutep ASSE Álvaro Danza Asociación Española

Seguí leyendo

Las más leídas

El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Conmebol publicó el audio y el video del VAR del penal que Wilmar Roldán pitó a Racing contra Peñarol por Copa Libertadores

Foto de la fachada del Hospital Británico
CIUDAD

Cambios en la zona de Tres Cruces: Intendencia de Montevideo autoriza extensión del Hospital Británico que incluirá demoliciones

Jefatura de Policía de Maldonado. (Archivo)
TRAGEDIA

La tía de Luna, la niña asesinada por su padre en Maldonado, contó que el hombre ya había intentado matarla "en el auto con el cinturón de seguridad"

Alberto Kesman en el Polideportivo
TELEVISIÓN

El mensaje de Alberto Kesman luego de la desvinculación de José Carlos Álvarez de Ron de Canal 12

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos