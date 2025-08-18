"Desvelados en no dejarnos gobernar": Fernando Pereira acusó a la oposición de querer "silenciarlos" tras polémica por el presidente de ASSE

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira , opinó del pedido de renuncia del Partido Colorado contra el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), Álvaro Danza, por desempeñar funciones en instituciones de salud privadas , y acusó a los partidos de la oposición de querer silenciarlos y "trancar absolutamente todo" en este gobierno.

" No sé si pensarán que algún gobernante puede quedar . No sé cuál es el concepto que ellos tienen del servidor público, no sé de qué es que se lo está acusando ahora, lo que sé es que nos quieren silenciar", dijo en rueda de prensa.

" Están desvelados en no dejarnos gobernar, en trancar absolutamente todo . Basta que un ministro hable para que digan que tiene que ir al Parlamento. Están en un ataque de ira", añadió.

Para el dirigente, desde la oposición padecen "La Ira de Narciso" , es decir, la de aquellos que creen qu e "nacieron para gobernar" y que los demás no deberían.

En particular sobre la situación de Danza, sostuvo que si existe "alguna cuestión" que le impida ejercer como presidente de ASSE, no "trabajará obviamente", pero eso lo determinará la Justicia. "No lo fija un parlamentario ni un partido, lo fija en Uruguay la Justicia", insistió.

Según informó el programa Así nos va (Radio Carve), Danza realiza horas de policlínica en la Asociación Española y en Médica Uruguaya, cuando la legislación de la administración prohíbe a los miembros de su directorio "ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con ASSE", salvo "funciones docentes desempeñadas honorariamente en institutos de enseñanza superior".

Por esto y en un comunicado publicado este lunes, el Partido Colorado exigió la "renuncia inmediata" de Danza a su cargo por su trabajo en instituciones privadas.

Por otra parte, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que la situación de Danza se conversó informalmente en la reunión del directorio del partido de este lunes, y aclaró que hasta el momento solo cuentan con información de prensa.

"Es inaceptable que el gobierno y la población pierdan confianza en un titular de una institución clave como ASSE. La ley existe para garantizar que quienes ejerzan funciones públicas no incurran en conflictos de interés, y cuando se vulnera, la única respuesta institucional adecuada es la renuncia inmediata", remarcaron desde el partido.

Sin embargo, afirmó que "en la medida que eso sea cierto, que el presidente de ASSE trabaje en mutualistas privadas de plaza", esto representaría "una incompatibilidad manifiesta", por la que "no puede durar un minuto más en el cargo".