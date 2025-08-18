"La secuela terraja y pobre de Rápido y Furioso": filmaron a un auto no dejaba pasar a otro en la Rambla de Montevideo

En las últimas horas, en redes sociales, se viralizó un video de una camioneta que circulaba sobre la Rambla de Montevideo. Precisamente, sobre la zona del Parque Rodó.
Las imágenes, grabadas por una usuaria de TikTok, se replicaron en otras redes sociales.
En el video se puede cómo la camioneta circula durante algunos metros haciendo zigzag con el fin de evitar que un auto gris, que iba detrás, pasara. Sin embargo, luego, el vehículo logra sobrepasar.
Un usuario, Daniel Moragues, fue uno de los que subió el video en X y añadió: “Se estaría filmando la secuela terraja y pobre de Rápido y Furioso en Montevideo. No te pierdas el próximo capítulo”.
