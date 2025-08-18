Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
muy nuboso
Martes:
Mín  13°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

"La secuela terraja y pobre de Rápido y Furioso": filmaron a un auto no dejaba pasar a otro en la Rambla de Montevideo

Al vehículo se lo ve haciendo maniobras con el fin de evitar que el otro vehículo logre avanzar

18 de agosto 2025 - 16:39hs
image (13)

En las últimas horas, en redes sociales, se viralizó un video de una camioneta que circulaba sobre la Rambla de Montevideo. Precisamente, sobre la zona del Parque Rodó.

Las imágenes, grabadas por una usuaria de TikTok, se replicaron en otras redes sociales.

En el video se puede cómo la camioneta circula durante algunos metros haciendo zigzag con el fin de evitar que un auto gris, que iba detrás, pasara. Sin embargo, luego, el vehículo logra sobrepasar.

Más noticias
intendente de canelones se reune con cientificos que se oponen a una rambla que vaya de ciudad de la costa a jaureguiberry
POLÉMICA

Intendente de Canelones se reúne con científicos que se oponen a una rambla que vaya de Ciudad de la Costa a Jaureguiberry

grupo de juristas y cientificos alertan sobre proyecto de rambla continua en canelones
CARTA

Grupo de juristas y científicos alertan sobre proyecto de rambla continua en Canelones

Un usuario, Daniel Moragues, fue uno de los que subió el video en X y añadió: “Se estaría filmando la secuela terraja y pobre de Rápido y Furioso en Montevideo. No te pierdas el próximo capítulo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DaniMoraguesuy/status/1956846940483920001&partner=&hide_thread=false

Temas:

Rambla Montevideo Parque Rodó

Seguí leyendo

Las más leídas

Tormenta en Montevideo. (Archivo)
CLIMA

Inumet advierte sobre la llegada de ciclón extratropical y lluvias "abundantes" desde el martes: ¿a qué departamentos afectará?

Mercedes Nieto y Mario Cabrera, los abogados que fueron encontrados muertos en su casa de descanso de Garzón
INVESTIGACIÓN

Pericia privada detalla "la saña" con la que murieron los abogados en Garzón, pero para Fiscalía no está claro que se trate de un homicidio

Intendente de Canelones se reúne con científicos que se oponen a una rambla que vaya de Ciudad de la Costa a Jaureguiberry
POLÉMICA

Intendente de Canelones se reúne con científicos que se oponen a una rambla que vaya de Ciudad de la Costa a Jaureguiberry

Eric Remedi y Agustín Almendra
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos