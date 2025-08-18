"La secuela terraja y pobre de Rápido y Furioso": filmaron a un auto no dejaba pasar a otro en la Rambla de Montevideo

En las últimas horas, en redes sociales, se viralizó un video de una camioneta que circulaba sobre la Rambla de Montevideo. Precisamente, sobre la zona del Parque Rodó.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Las imágenes, grabadas por una usuaria de TikTok, se replicaron en otras redes sociales.

En el video se puede cómo la camioneta circula durante algunos metros haciendo zigzag con el fin de evitar que un auto gris, que iba detrás, pasara. Sin embargo, luego, el vehículo logra sobrepasar.

Un usuario, Daniel Moragues, fue uno de los que subió el video en X y añadió: “Se estaría filmando la secuela terraja y pobre de Rápido y Furioso en Montevideo. No te pierdas el próximo capítulo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DaniMoraguesuy/status/1956846940483920001&partner=&hide_thread=false Se estaría filmando la secuela terraja y pobre de rápido y furioso en Montevideo. No te pierdas el próximo capítulo #Lapostaredesuy #eluruguayposta pic.twitter.com/IzMbJ5hVCX — Daniel Moragues (@DaniMoraguesuy) August 16, 2025