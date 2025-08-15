Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
muy nuboso
Sábado:
Mín 
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / POLÉMICA

"Inaceptable": Fernando Pereira criticó a Da Silva por el insulto a Viera y pide que el Partido Nacional actúe

"Comportamientos como el del senador luego se transmiten hacia abajo", advirtió el presidente del Frente Amplio

15 de agosto 2025 - 11:42hs
Fernando Pereira
Foto: Leonardo Carreño

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, criticó este viernes el comportamiento del senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, tras el insulto que le dirigió a Nicolás Viera durante la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti. Pereira calificó la situación como “inaceptable” y sugirió que el Partido Nacional debería intervenir para frenar este tipo de actitudes en el Parlamento.

Entrevistado por Arriba Gente (Canal 10), Pereira consideró que el Partido Nacional debe tomar cartas en el asunto y “llamar a Da Silva y decir que así no se puede trabajar más en el Parlamento”. Además, advirtió que “comportamientos como el del senador luego se transmiten hacia abajo”, refiriéndose a la forma en que tales actitudes impactan en la militancia y la sociedad en general.

El presidente del Frente Amplio afirmó que “Da Silva pasó todos los límites”, señalando que hay “dos o tres senadores más” que también tienen comportamientos similares, con “agravios” hacia dirigentes del Frente Amplio y autoridades del gobierno.

Más noticias
no estoy para cagarle la vida a nadie: las disculpas en vivo de sebastian da silva al senador nicolas viera
AL AIRE

"No estoy para cagarle la vida a nadie": las disculpas en vivo de Sebastián Da Silva al senador Nicolás Viera

presentacion del informe anual de antisemitismo en internet en uruguay

Presentación del Informe Anual de Antisemitismo en Internet en Uruguay

En relación al insulto que Da Silva le profirió a Viera, al llamarlo “puto de mierda”, Pereira cuestionó la gravedad del incidente. “¿Es posible que el Senado funcione así?”, se preguntó el presidente del Frente Amplio, y añadió: “¿Es suave con las personas decirle puto de mierda?”.

Consultado sobre si el Frente Amplio debería presentar una denuncia penal contra Da Silva por discriminación y homofobia, Pereira respondió que, en su opinión, no corresponde. “Si fuera por mí no haría una denuncia como Frente Amplio, luego el senador Viera puede hacerla personalmente”, comentó Pereira.

El Frente Amplio evaluará durante este fin de semana los pasos legales a seguir. Mientras tanto, la bancada de Senadores del oficialismo está considerando la posibilidad de aplicar el artículo 115 de la Constitución para llevar el tema al Senado y buscar una sanción o incluso la remoción de Da Silva. Para que esta medida sea efectiva, se necesita el apoyo de dos tercios de los senadores, lo que actualmente no se cuenta.

Temas:

Fernando Pereira Da Silva Viera Partido Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

La hinchada de Nacional en el clásico de la final del Campeonato Intermedio
HINCHADAS

Investigación por bengala náutica en el clásico estableció que la barra brava de Nacional está financiada desde el exterior

Proyecto de ley de Botana tiene por objetivo evitar que un mismo dueño posea frigorífico y feedlot.
AGROINDUSTRIA

Senador nacionalista presentará un proyecto de ley para prohibir que dueños de frigoríficos tengan un feedlot

Micrófono de Subrayado
TELEVISIÓN

El debut de una exfigura de Canal 5 en Subrayado y el elogio a la conductora del informativo: "El gusto especial de poder trabajar contigo"

Con 57 goles Cristhian Stuani es el goleador histórico de Girona
URUGUAYOS

Murió el padre de Cristhian Stuani y el delantero no estará en el debut en LaLiga española

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos