Informe del MSP concluye que presidente de ASSE no comete una irregularidad al trabajar en instituciones privadas

La división de Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) asegura que Álvaro Danza , presidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), no está cometiendo una irregularidad al realizar funciones en distintas instituciones de salud privadas, confirmó El Observador.

Según informó el programa Así nos va (Radio Carve), Danza realiza horas de policlínica en la Asociación Española y en Médica Uruguaya , cuando la legislación de la administración prohíbe a los miembros de su directorio "ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con ASSE" , salvo "funciones docentes desempeñadas honorariamente en institutos de enseñanza superior" , como indica el artículo 9 de la ley N° 18.161.

Fuentes del organismo estatal indicaron a El Observador que Danza es grado 5 de la Universidad de la República y "es médico consultante en varias instituciones". Antes de ingresar a ASSE, el hoy jerarca "hizo una consulta en Delpiazzo Abogados" , que según las fuentes determinó que "no había incompatibilidades" con su cargo.

El informe que Delpiazzo hizo para Danza, que también fue publicado por Así nos va, asegura que Danza está habilitado a ejercer los cargos de docente de Udelar , y también las de consultante de medicina interna en Casmu y La Española, y la de Titular de Clínica Médica dela Facultad de Medicina.

Este lunes Servicios Jurídicos del MSP realizó un informe en el que respaldó la continuidad de Danza al frente de ASSE, luego de que el Partido Colorado solicitara su "renuncia inmediata" al cargo.

De acuerdo con el área, la normativa de ASSE impide a los miembros de su directorio ocupar un cargo que "dependa de ASSE" o se relacione el ente estatal, directa o indirectamente, a excepción de la docencia de forma honoraria en institutos de enseñanza superior, por un plazo de un año.

"De la lectura y estudio de los numerales antes señalados se desprende que el Dr. Danza no ésta inmerso en ninguna de las prohibiciones o limitantes establecidas", se lee en el informe de Jurídica, que agrega que al presidente de la administración "no le son aplicables las hipótesis señaladas" porque "no ocupa cargos que dependan de ASSE y tampoco desempeña profesiones o actividades que se relacionen con ASSE".

Según el reporte, Danza realiza "labores técnicas profesionales" en otras instituciones de salud "sin participar de los órganos de dirección o control de esas instituciones", tareas que "son en el marco de su experticia, capacidad y conocimiento" y que "en nada tiene relación con su labor en ASSE".

Para el MSP "el espíritu" de la norma en discusión "fue el fiel cumplimiento de los principios relacionados a la ética pública, extremo que se cumple a rajatabla al no existir posibilidad de decisión o dirección en los prestadores de salud que continúa con su laboral asistencial".

Esto, de acuerdo con el informe, descarta la posibilidad de un "conflicto de interés" debido a que en los otros prestadores de salud Danza "desempeña tareas asistenciales, específicas y particulares, sin participar en la toma de decisiones de esas instituciones".

Por todo esto, Servicios Jurídicos concluyó que "no existe violación alguna" a la normativa por parte de Danza, quien "puede seguir desempeñando conjuntamente con la presidencia del órgano colegiado de dirección de ASSE", además de "la labor asistencial en los prestadores de salud que desempeñaba con anterioridad a su designación".