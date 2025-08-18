A pedido del Frente Amplio, el Senado realizará una sesión extraordinaria tras insulto de Da Silva a Viera

Senado realizará una sesión extraordinaria por cruce entre Da Silva y Viera

A pedido de la bancada del Frente Amplio (FA), la Cámara de Senadores realizará este martes una sesión extraordinaria para tratar lo ocurrido durante la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, en la que el senador nacionalista Sebastián Da Silva le dijo al legislador frentista Nicolás Viera "puto de mierda" .

De acuerdo con el reglamento del Senado, las sesiones extraordinarias deben ser convocadas con al menos 24 horas de antelación si son solicitadas por un grupo de legisladores de esa cámara, o por el presidente. No obstante, en casos de urgencia, se pueden citar con solo cinco horas de anticipación, siempre que la mayoría absoluta de los senadores lo apruebe. Las sesiones ordinarias del pleno de las dos cámaras ocurren hasta la fecha 18 de cada mes .

El enfrentamiento entre Da Silva y Viera en el Senado comenzó cuando el frenteamplista criticó al nacionalista por el "estilo" con el que llevaba adelante la interpelación .

"¿Quién interpela? La interpelación cayó en el barro porque el estilo es el de Da Silva, la bajeza, el insulto en Twitter y en sala, que el santo Pepe" , expresó.

Tras esto, Viera vinculó a Da Silva con la empresa Conexión Ganadera, asegurando que había recomendado a muchos uruguayos invertir en el proyecto, que, según Viera, fue "parte de la mayor estafa a los uruguayos".

Este comentario desencadenó la reacción de Da Silva, quien interrumpió a Viera con un grito: "¡No sea atrevido!".

Pese a esto, el legislador de izquierda continuó su oratoria y reiteró que el blanco "anduvo micrófono por micrófono" diciendo que invertir en Conexión Ganadera era un "excelente negocio".

En ese momento, Da Silva respondió a los gritos: "Eso no se lo permito. No me agravie de esa forma".

Sin embargo, ante la insistencia de Viera por continuar hablando, Da Silva visiblemente molesto gritó: "¡Váyase a cagar!", y le hizo un gesto con el dedo medio. También lo tildó de "puto de mierda".

"Ese dedo a mí no me lo pone, vaya y se anota", retrucó el frenteamplista.

Producto de esto, el presidente en ese entonces del Senado, Sebastián Sabini, tomó la decisión de suspender la sesión.

Tras este incidente, desde el oficialismo se despertaron varias críticas. En este marco, los senadores del FA expresaron días atrás que evalúan "todas las acciones parlamentarias previstas" para denunciar los insultos de Da Silva.

Por su parte, luego de unos días, el senador blanco le pidió disculpas a Viera mientras estaba siendo entrevistado en vivo por Radio Universal.