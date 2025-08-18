Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
muy nuboso
Martes:
Mín  13°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / SESIÓN EXTRAORDINARIA

A pedido del Frente Amplio, el Senado realizará una sesión extraordinaria tras insulto de Da Silva a Viera

En medio del debate por la interpelación a Fratti, el blanco le dijo "puto de mierda" a Viera

18 de agosto 2025 - 16:04hs
Senado realizará una sesión extraordinaria por cruce entre Da Silva y Viera

Senado realizará una sesión extraordinaria por cruce entre Da Silva y Viera

Foto: Inés Guimaraens

De acuerdo con el reglamento del Senado, las sesiones extraordinarias deben ser convocadas con al menos 24 horas de antelación si son solicitadas por un grupo de legisladores de esa cámara, o por el presidente. No obstante, en casos de urgencia, se pueden citar con solo cinco horas de anticipación, siempre que la mayoría absoluta de los senadores lo apruebe. Las sesiones ordinarias del pleno de las dos cámaras ocurren hasta la fecha 18 de cada mes.

El enfrentamiento entre Da Silva y Viera en el Senado comenzó cuando el frenteamplista criticó al nacionalista por el "estilo" con el que llevaba adelante la interpelación.

Más noticias
inaceptable: fernando pereira critico a da silva por el insulto a viera y pide que el partido nacional actue
POLÉMICA

"Inaceptable": Fernando Pereira criticó a Da Silva por el insulto a Viera y pide que el Partido Nacional actúe

no estoy para cagarle la vida a nadie: sebastian da silva llamo a una radio y le pidio disculpas en vivo a nicolas viera tras decirle puto de mierda
AL AIRE

"No estoy para cagarle la vida a nadie": Sebastián Da Silva llamó a una radio y le pidió disculpas en vivo a Nicolás Viera tras decirle "puto de mierda"

"¿Quién interpela? La interpelación cayó en el barro porque el estilo es el de Da Silva, la bajeza, el insulto en Twitter y en sala, que el santo Pepe", expresó.

Tras esto, Viera vinculó a Da Silva con la empresa Conexión Ganadera, asegurando que había recomendado a muchos uruguayos invertir en el proyecto, que, según Viera, fue "parte de la mayor estafa a los uruguayos".

Este comentario desencadenó la reacción de Da Silva, quien interrumpió a Viera con un grito: "¡No sea atrevido!".

Pese a esto, el legislador de izquierda continuó su oratoria y reiteró que el blanco "anduvo micrófono por micrófono" diciendo que invertir en Conexión Ganadera era un "excelente negocio".

En ese momento, Da Silva respondió a los gritos: "Eso no se lo permito. No me agravie de esa forma".

Sin embargo, ante la insistencia de Viera por continuar hablando, Da Silva visiblemente molesto gritó: "¡Váyase a cagar!", y le hizo un gesto con el dedo medio. También lo tildó de "puto de mierda".

"Ese dedo a mí no me lo pone, vaya y se anota", retrucó el frenteamplista.

Producto de esto, el presidente en ese entonces del Senado, Sebastián Sabini, tomó la decisión de suspender la sesión.

Tras este incidente, desde el oficialismo se despertaron varias críticas. En este marco, los senadores del FA expresaron días atrás que evalúan "todas las acciones parlamentarias previstas" para denunciar los insultos de Da Silva.

Por su parte, luego de unos días, el senador blanco le pidió disculpas a Viera mientras estaba siendo entrevistado en vivo por Radio Universal.

Temas:

Cámara de Senadores Frente Amplio Sebastián Da Silva Nicolás Viera

Seguí leyendo

Las más leídas

Tormenta en Montevideo. (Archivo)
CLIMA

Inumet advierte sobre la llegada de ciclón extratropical y lluvias "abundantes" desde el martes: ¿a qué departamentos afectará?

Mercedes Nieto y Mario Cabrera, los abogados que fueron encontrados muertos en su casa de descanso de Garzón
INVESTIGACIÓN

Pericia privada detalla "la saña" con la que murieron los abogados en Garzón, pero para Fiscalía no está claro que se trate de un homicidio

Maximiliano Silvera
PEÑAROL

La acusación de Maximiliano Silvera a los jugadores de Racing por el partido de ida ante Peñarol en Copa Libertadores: "A Leo Fernández lo fueron a buscar directamente"

Intendente de Canelones se reúne con científicos que se oponen a una rambla que vaya de Ciudad de la Costa a Jaureguiberry
POLÉMICA

Intendente de Canelones se reúne con científicos que se oponen a una rambla que vaya de Ciudad de la Costa a Jaureguiberry

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos