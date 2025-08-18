Una mujer de 81 años resultó gravemente herida tras ser atropellada por un ómnibus; sufrió fracturas expuestas en ambas piernas

Una mujer de 81 años resultó gravemente herida este lunes tras ser atropellada por un ómnibus en la intersección de las calles Pinta y Lister, en el barrio Lezica, confirmó El Observador con fuentes policiales.

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), la mujer se encontraba viajando en un ómnibus 409 cuando, al bajarse, terminó cayendo al suelo .

Producto de esto el conductor, al no percatarse del accidente, continuó su recorrido pasando por encima de las piernas de la víctima y provocándole fracturas expuestas en ambas piernas .

La mujer fue trasladada de urgencia a un centro de salud de Montevideo, donde permanece internada en estado grave .

El chofer del ómnibus no se dio cuenta de lo sucedido en el momento. Minutos más tarde, al ser informado de lo ocurrido, se presentó voluntariamente en la seccional policial correspondiente, donde se le tomó declaración.

El suceso quedó registrado por cámaras de videovigilancia de la zona, que ya fueron entregadas a la Policía para su análisis. La investigación está a cargo de la Policía de Montevideo.