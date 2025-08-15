"Un legislador puede decirme 'pelado hijo de puta' y no es un delito": la dura crítica de Nacho Álvarez a la acusación de homofobia de Nicolás Viera a Sebastián Da Silva

El cruce entre los senadores Sebastián Da Silva y Nicolás Viera durante la interpelación al ministro Alfredo Fratti en el Senado la pasada medianoche del miércoles sigue generando reacciones y opiniones en los medios y las redes sociales.

En medio de la interpelación, Viera cuestionó los modos de Da Silva y los consideró "un estafador" al vincularlo a la promoción de los negocios de Conexión Ganadera, en tanto que el nacionalista le respondió mostrándole el dedo del medio y, según se escucha en los micrófonos de la transmisión de la sesión, insultándolo al decirle "puto de mierda" . La situación motivó que Viera exigiera disculpas y asegurara que el hecho fue un ataque y un acto de discriminación por su orientación sexual, al tiempo que Da Silva se justificó explicando que fue una reacción en caliente producto del momento.

Este jueves, el periodista y conductor de La Pecera en Azul FM, Ignacio Álvarez, publicó un mensaje en su cuenta de X donde asegura denunciar a Da Silva como "homofóbico" le parece una "pelotudez".

"¡Qué pelotudez!" , escribió Álvarez. " Yo puedo decir que un legislador que no conoce la ley es un 'ignorante de mierda', o él decirme 'pelado hijo de puta', y más allá de las faltas de respeto, no son delito y por suerte están amparados constitucionalmente por la libertad de expresión."

"Incluso es más insultante y más cercano al delito señalar a alguien como 'parte de una estafa¿ como lo hizo Viera con Da Silva, que decirle 'puto de mierda'. Pero además según el artículo 102 de la Constitución los legisladores pueden decir lo que quieran", concluyó.

Por otro lado, Álvarez adjuntó el texto del artículo 102 de la Constitución, donde según escribió "los legisladores pueden decir lo que quieran".

El texto del artículo estipula que "los Senadores y Representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones".

Este viernes, Viera dijo en el programa Doble Click de Del Sol FM que siempre es esperable que “los carriles del debate político no se alejen del intercambio de ideas, que puede ser acalorado", y que "no puede pasar al tono personal del insulto y del delito, como en este caso".

"La verdad que lo he tomado con mucha tristeza, porque creo que es responsabilidad de todos elevar el nivel de la discusión política”, agregó.

“Yo lo que dije fue muy claro, el senador Da Silva se dedicó a estar en varios medios aconsejando a los uruguayos invertir en Conexión Ganadera. No dije que Sebastián Da Silva sea estafador porque además no tengo pruebas para decir eso y no lo pienso, pero sí es un dato de la realidad que el senador Da Silva incentivó a los uruguayos cuando les preguntaban, según dice él, a aconsejar, a invertir en Conexión Ganadera", se explicó.

Da Silva, en tanto, se disculpó en vivo mientras estaba siendo entrevistado por Radio Universal.

“Bueno, la pasión, uno entra en estas cosas. La verdad que, tanto al senador Viera como a mí, en el lado oscuro nos llevó hay unos 30 segundos ahí que nos fuimos al pasto, volcamos”, comenzó Da Silva. El senador reconoció que su reacción no fue la correcta y se disculpó públicamente: “Nadie quiere en esto complicarle la vida a nadie, ni joder a la familia de nadie”, dijo.

"La dimensión de hacia dónde fue mi exabrupto, de esa puteada totalmente fuera de lugar", reconoció el legislador.