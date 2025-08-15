De El Encargado a Hommo Argentum: quienes son Cohn y Duprat, los "nuevos amigos" de Guillermo Francella que lo llevaron a hacer 16 personajes en una sola película

Están estrenando Homo Argentum con Guillermo Francella haciendo 16 personajes diferentes. No tuvieron formación académica, sino que sus carreras se construyeron filmando. A fines de los años 80, Mariano Cohn y Gastón Duprat cruzaron sus vidas profesionales por tener una mirada en común sobre el mundo audiovisual. Y desde entonces realizan la mayor parte de su trabajo en equipo. Sus historias son catalogadas como “comedias incómodas”, en donde la risa se genera por una incorrección propia del humor mordaz.

Ambos son directores, guionistas y productores. Si no dirigen en dupla, uno produce el filme del otro. Han mantenido un equilibrio envidiable en un universo cada vez más hostil a la hora de rodar. Incluso se dieron gustos exquisitos como dirigir a Robert de Niro o a Antonio Banderas y Penélope Cruz. Estas son algunas de las series y películas con las que conquistaron premios internacionales y audiencia en plataformas. Su producción está disponible en Disney+, y Homo Argentum está en cines desde este jueves

De 2009. Escrita por Andrés Duprat, hermano de Gastón, y socio en los guiones. La historia narra un conflicto entre dos vecinos que comparten medianera pero que más que una vivienda dividen dos mundos, dos maneras de pensar y de vivir completamente antagónicas. Aquí las apariencias siempre engañan. Con Rafael Spregelburd y Daniel Aráoz .

Veganos abstenerse. Documental de 2017 conducido por el Negro Álvarez. Una excéntrica mirada a la costumbre más rioplatense: el asado y su ritual. Salvaje y refinado. Primitivo y contemporáneo. Tuvo críticas despiadadas sobre la forma de narrar y mostrar el trabajo en el matadero.

EL CIUDADANO ILUSTRE

Seleccionada para representar a la Argentina en la entrega de los Premios Oscar (no llegó a la ceremonia), aunque Oscar Martínez, su protagonista ganó la Copa Volpi en el Festival de Venecia. Un escritor argentino que vive en Europa hace 40 años, gana el Premio Nobel de Literatura y la municipalidad de Salas, su pueblo de origen lo invita a viajar para recibir un homenaje en su honor. Nadie es profeta en su tierra.

MI OBRA MAESTRA

Dirigida por Gastón Duprat y producida por Mariano Cohn. Protagonizada por Guillermo Francella (allí nacerá la sociedad con el actor) y Luis Brandoni (otro de los elegidos por la dupla). Un marchante de arte y su amigo pintor, bohemio, hippie, chanta. ¿Cómo reactivar la carrera de un artista hosco que va contra el sistema? Para ver una y mil veces. Con este filme nace el romance de los directores con la Ciudad de Buenos Aires.

4X4

Thriller claustrofóbico que sucede, mayormente, dentro de una camioneta todo terreno estacionada en la calle de un barrio porteño. Un ladrón (Peter Lanzani) quiere hacerse de un botín pero el dueño del vehículo (Daddy Brieva), cansado de ser objeto de robos, le tiende una trampa. Dirigida por Cohn y producida por Duprat.

COMPETENCIA OFICIAL

Rodada en España. Con Antonio Banderas (iba a ser Javier Bardem pero su agenda se lo impidió), Penélope Cruz y Oscar Martínez. La excéntrica directora Lola Cuevas (Penélope) fue contratada para hacer una película con un prestigioso actor de teatro y una estrella de Hollywood. El ego de ambos no permitirá que la cosa llegue a buen puerto. Un duelo actoral maravilloso.

NADA

Serie de 5 episodios que cuenta con el relato para abrir cada uno de ellos de Robert De Niro. La estrella de Hollywood debutó haciendo una serie televisiva de la mano de Cohn-Duprat y acompañando a su amigo Luis Brandoni. Exquisita. Una gira gastronómica por los sabores más porteños en una Buenos Aires de ensueño. Ya comenzaron los trabajos de la segunda temporada: TODO, protagonizada por De Niro y en Nueva York.

EL ENCARGADO

Con Guillermo Francella. Con la cuarta temporada recién salida del horno y con vistas a estrenarse en 2026, esta serie sigue a Eliseo, un enigmático encargado de edificio con planes macabros. La primera entrega provocó quejas del sindicato de porteros pero el éxito dejó atrás cualquier polémica. Primicia: habrá spin off de Zambrano, el personaje icónico interpretado por el Puma Goity.