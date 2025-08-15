"Lo hicimos por la paupérrima suma de 120.000 pesos": cómo será el concierto de Ruben Rada por el Bicentenario

Con la intención de "emocionar" a los uruguayos residentes en el exterior, Ruben Rada grabó un concierto para Cancillería, que se emitirá en las embajadas uruguayas del mundo y en la televisión nacional, que se da en el contexto de las celebraciones del gobierno por el Bicentenario .

Este jueves, Rada visitó Torre Ejecutiva para hablar con el presidente Yamandú Orsi, y luego de su visita a Presidencia contó que el público en el que se pensó para este espectáculo son los uruguayos residentes en el extranjero.

"Hice un concierto para los uruguayos que están afuera, yo viví 25 años afuera, tengo varios documentos para vivir en otros países, y extrañabas siempre", comentó Rada, que en distintas etapas de su vida residió de forma permanente en Argentina, México y Estados Unidos. "Yo extrañaba tanto que venía todos los años, si tenía 2000 dólares que me sobraban me tomaba un avión y me venía a Montevideo", recordó.

"Lo que le quiero mostrar a la gente es que uruguayos somos todos, que no tenemos solo 3 millones de habitantes, sino que somos 4.4 millones que estamos repartidos por el mundo", agregó Rada.

El costo del espectáculo y cómo se podrá ver

Rada aseguró que no ganará dinero por esta presentación. Dijo al respecto del presupuesto "lo hicimos con todos los músicos por la paupérrima suma de $ 120.000. Somos 18 músicos, más todos los que filman. La idea no era hacer dinero, yo no gano dinero. Lo hacemos para ver si podemos emocionar a los uruguayos".

El artista contó que será un recital breve, con un repertorio integrado por algunas de las canciones más populares de su repertorio, así como aquellas que refieren a la identidad nacional. "Vamos a hacer los temas que más emocionan, Mi país, Si no te pido nada, Cha Cha Muchacha, Muriendo de plena, todas esas canciones", explicó.

El espectáculo será transmitido en sus edificios por todas las embajadas uruguayas en el mundo el próximo 25 de agosto, y el martes 26 será transmitido por Canal 5 en horario central. Luego estará disponible en el canal de YouTube de Cancillería.