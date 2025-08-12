Nace un nuevo canal de streaming con exfiguras de Canal 10 y Canal 12, entre ellos Sebastián Giovanelli y Ana Inés Martínez

Sebastián Giovanelli y Ana Inés Martínez serán dos de las figuras del nuevo canal de streaming Fix

Un nuevo canal de streaming uruguayo comenzará sus emisiones en las próximas semanas, sumándose a la cada vez profusa oferta de este tipo de medios en el medio local. El canal, Fix , tendrá en su plantel de figuras a experiodistas de Canal 10 , así como a una actual conductora de Canal 12.

La programación del canal tendrá una fuerte impronta deportiva , pero aunque esta temática "manda", habrá también contenidos de cultura, salud, entrevistas, moda, música y humor . La programación de lunes a viernes será de ocho horas de transmisión , aunque también habrá programas los fines de semana, de perfil deportivo.

Entre las figuras del canal estarán los integrantes de las transmisiones del fútbol uruguayo de Disney+ , cuya producción está a cargo de la misma empresa detrás de Fix. Sebastián Giovanelli , que acaba de despedirse de Canal 10 , estará a cargo de la conducción de ciclos tanto deportivos como periodísticos en el canal.

Ana Inés Martínez , que en los próximos meses estará en la pantalla de Canal 4 como concursante de Bake Off, en lo que será su vuelta a la televisión tras su despido de Canal 10, también será otra de las caras del canal.

El resto del plantel de las transmisiones también estarán en Fix: el relator Leo Rodríguez, el entrenador y comentarista Eduardo Acevedo así como los periodistas Emiliano Salomón, Gonzalo Basal y Florencia Simoes.

La conductora de Desayunos Informales (Canal 12) Ana Matyszczyk, estará al frente de un programa de entrevistas y de un ciclo enfocado en noticias.

Por otra parte, la psicóloga Carla Lorenzo tendrá un programa de salud, mientras que el humorista Shulay Cabrera tendrá un programa de humor junto a sus colegas Pablo Oyhenard y Sebastián González.

Cabrera fue una de las caras de las pruebas del canal, que el pasado clásico entre Nacional y Peñarol generó un contenido de humor y de "reacción" a los eventos del partido junto a distintas figuras del universo digital.

El canal de streaming comenzará sus emisiones en las próximas semanas, aunque aún no se maneja una fecha concreta para su debut.