/ Cultura y Espectáculos / STREAMING

Nace un nuevo canal de streaming con exfiguras de Canal 10 y Canal 12, entre ellos Sebastián Giovanelli y Ana Inés Martínez

El canal de streaming Fix debutará en las próximas semanas con una programación que incluye a algunos ex canal 10 y a una actual conductora de Canal 12

12 de agosto 2025 - 11:55hs
Sebastián Giovanelli y Ana Inés Martínez serán dos de las figuras del nuevo canal de streaming Fix

Sebastián Giovanelli y Ana Inés Martínez serán dos de las figuras del nuevo canal de streaming Fix

Un nuevo canal de streaming uruguayo comenzará sus emisiones en las próximas semanas, sumándose a la cada vez profusa oferta de este tipo de medios en el medio local. El canal, Fix, tendrá en su plantel de figuras a experiodistas de Canal 10, así como a una actual conductora de Canal 12.

La programación del canal tendrá una fuerte impronta deportiva, pero aunque esta temática "manda", habrá también contenidos de cultura, salud, entrevistas, moda, música y humor. La programación de lunes a viernes será de ocho horas de transmisión, aunque también habrá programas los fines de semana, de perfil deportivo.

Entre las figuras del canal estarán los integrantes de las transmisiones del fútbol uruguayo de Disney+, cuya producción está a cargo de la misma empresa detrás de Fix. Sebastián Giovanelli, que acaba de despedirse de Canal 10, estará a cargo de la conducción de ciclos tanto deportivos como periodísticos en el canal.

Ana Inés Martínez, que en los próximos meses estará en la pantalla de Canal 4 como concursante de Bake Off, en lo que será su vuelta a la televisión tras su despido de Canal 10, también será otra de las caras del canal.

El resto del plantel de las transmisiones también estarán en Fix: el relator Leo Rodríguez, el entrenador y comentarista Eduardo Acevedo así como los periodistas Emiliano Salomón, Gonzalo Basal y Florencia Simoes.

La conductora de Desayunos Informales (Canal 12) Ana Matyszczyk, estará al frente de un programa de entrevistas y de un ciclo enfocado en noticias.

Por otra parte, la psicóloga Carla Lorenzo tendrá un programa de salud, mientras que el humorista Shulay Cabrera tendrá un programa de humor junto a sus colegas Pablo Oyhenard y Sebastián González.

Cabrera fue una de las caras de las pruebas del canal, que el pasado clásico entre Nacional y Peñarol generó un contenido de humor y de "reacción" a los eventos del partido junto a distintas figuras del universo digital.

El canal de streaming comenzará sus emisiones en las próximas semanas, aunque aún no se maneja una fecha concreta para su debut.

