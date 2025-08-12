Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Miércoles:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / HOLLYWOOD

La confesión de Jennifer Aniston sobre cómo vivió la muerte de Matthew Perry: "Hay una parte de mí que piensa que esto es mejor"

Jennifer Aniston confesó haber sentido que estaba "de luto" por su amigo mucho antes de su muerte

12 de agosto 2025 - 16:24hs
Jennifer Aniston y Matthew Perry en Friends

Jennifer Aniston y Matthew Perry en Friends

Jennifer Aniston habló sobre cómo se sintió respecto a la muerte de Matthew Perry, su compañero en la serie Friends, y confesó que sentía haber estado "de luto" por él mucho antes de su fallecimiento.

"Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos", dijo Aniston a la revista Vanity Fair sobre los intentos de ella y los amigos del actor de apoyar a Perry con su larga lucha contra las adicciones.

"Pero casi se sintió como si hubiéramos estado de luto por Matthew durante mucho tiempo porque su batalla contra esa enfermedad fue realmente difícil para él", añadió.

Más noticias
Jeniffer Aniston 
MALLORCA

Jennifer Aniston disfruta unas vacaciones en España con su nuevo novio, el gurú del amor Jim Curtis

Shakira está de gira por Estados Unidos con su "Las mujeres ya no lloran World Tour".
LAS MUJERES NO LLORAN

El nuevo récord que rompió Shakira con su gira mundial antes de llegar a Uruguay

Perry falleció el 28 de octubre de 2023 en su casa, a los 54 años, por los efectos agudos de la ketamina. En su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir (2022) el actor que dio vida a Chandler Bing en la serie de NBC había hablado sobre lo complicado que fue para él lidiar contra las adicciones.

"Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fanáticos, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor... Me alegro de que haya superado ese dolor", apuntó Aniston.

Después de la muerte del actor, la actriz que interpretaba a Rachel Green en la misma serie, rindió homenaje a Perry en redes sociales en donde lo llamó "hermanito" y destacaba su amor por "hacer reír a la gente. (…) Su vida literalmente dependía de eso", escribió entonces.

Cinco personas fueron acusadas por la muerte de Perry, entre ellas Jasveen Sangha, apodada "La Reina de la Ketamina", quien enfrenta cinco cargos por distribución de ketamina. Su juicio, que ha sido pospuesto en cuatro ocasiones, está programado para comenzar el 23 de septiembre.

El resto de los acusados, incluidos su asistente personal, un amigo y dos médicos, se declararon culpables y están colaborando con la fiscalía. Aún están a la espera de conocer sus sentencias.

EFE

Temas:

Jennifer Aniston Matthew Perry Friends

Seguí leyendo

Las más leídas

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
CANELONES

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo

Lenny Kravitz en su show en Montevideo
CONCIERTO

Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro
COPA LIBERTADORES

"Espantoso": el periodista argentino Flavio Azzaro criticó el operativo para los hinchas de Racing y duda si irá a la tribuna del Campeón del Siglo ante Peñarol

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos