Entre lágrimas, Ana Inés Martínez habló de su vuelta a la televisión y su salida de Canal 10: "Perdí amistades y todos mis ahorros"

Martínez publicó en su cuenta de Instagram un video en el que comienza diciendo "después de la linda noticia que les compartí días pasados, me dieron ganas de decirles algo más, pero algo más personal. A veces la vida te obliga a parar , pero no porque querés, sino porque no queda otra. Y cuando te toca ese silencio , ese momento en el que todo el mundo sigue su camino y vos te quedás quieta, esperando, diciendo '¿ahora qué?', ahí se descubre realmente quién sos, sin títulos, sin cámaras, sin rutinas".

Martínez dijo que a pesar de esa situación, "aparecieron ganas de volver a hacer lo que amo, ganas de no quedarme en el recuerdo. El destino, que siempre tiene un poco de magia, me dio una señal, me abrió una puerta totalmente inesperada. Y esa puerta tiene el nombre de mi abuela, porque si ella me viera ahora se mataría de risa, se emocionaría pero principalmente no lo podría creer. Yo que nunca fui de cocinar, nunca me imaginé volver a la televisión así", relató entre lágrimas, obligada a cortar su relato por la emoción.

Así se prepara Ana Inés Martínez para Bake Off

Martínez compartió en sus redes también algunas imágenes de su práctica para el programa de cocina. Se mostró amasando en su casa y confesó que luego de su ensayo "estoy peor y más perdida que Boca en el fútbol argentino pero prometo ponerle mucho huevo a todo".

"Cuando una oportunidad llega, después de tanto tiempo, no importa si sabés batir claras a nieve o no, lo que importa es que te animes. Que salgas de ese lugar donde te dejaron y te muestres. Con tu historia, con tus heridas y con tu sonrisa. Después de tanto silencio, hay alguien que volvió a confiar en mi. Volver no es fácil, pero se puede, y cuando se puede, se celebra", agregó Martínez sobre su retorno a la pantalla.