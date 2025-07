El discreto encanto de ser cretino: La Cretina, uno de los espacios culturales de referencia en Montevideo, se transforma y lo celebra con fuerza

En los últimos tiempos La Cretina se ha transformado en un lugar de referencia para la escena teatral de Montevideo . Una propuesta singular que reúne dos lugares de encuentro por excelencia: teatro y bar. Este espacio, que se define como Casa de Arte y Aparte, es una sala de espectáculos que no se agota en el boliche en el que se puede tomar algo a la salida de cada función, ni en las exposiciones fotográficas que van alternando periódicamente, ni en el patio que a la noche congrega a más de uno para conversar, mientras se escucha música en vivo y se levanta la copa a la luz de la pantalla que proyecta una película de Jodorowsky, Pasolini o Buñuel. La Cretina es todo eso y mucho más.

En sus comienzos, hace ya 7 años, se habló de la sala como un espacio del circuito off, un lugar alternativo o under, para referirse a su marginalidad con respecto a los espacios comerciales, pero en la actualidad ya no son necesarios los adjetivos: La Cretina ha sabido consolidarse como una sala de teatro con todas las letras.