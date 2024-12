Ana Inés Martínez habló por primera vez luego de su juicio con Canal 10: "Mis compañeros no se pronunciaron por el terror que tienen"

Este jueves, Martínez visitó el programa de streaming Lo que quieren las Wachas, del canal Aweno TV, donde habló de su denuncia y reveló algunas de las situaciones que vivió en el canal donde trabajó 15 años.

Ana Inés Martínez: "Mis compañeros no se pronunciaron por el terror que tienen"

La periodista contó que el acoso laboral que denunció "se intensificó durante los últimos tres años", y dijo "fui hostigada por mi imagen dentro de Canal 10, fui cuestionada por mi aspecto, mis compañeros no lo podían creer cuando pasaba".

"Llegaba a casa y ahora que lo miro desde este lado digo, 'estaba en depresión'. No iba al gimnasio, que antes iba cuatro veces por semana a crossfit, solo quería acostarme. Llegué a faltar a trabajar porque me dolía todo, el médico me diagnosticó estrés. Llegué a grabar afónica, engripada, que me duela algo no me impide ir a trabajar, pero en 15 años fueron veces muy puntuales que no fui, salvo por licencias. Y esa semana que falté me dolió" agregó.

La actual periodista de ESPN dijo que perdió el contacto "con casi todos" sus excompañeros de Canal 10, "y no los culpo, me pone nerviosa por si les pasa algo a ellos, que en muchos casos eran amigos y no se pudieron pronunciar por el terror que tienen", dijo sobre lo que pasó luego de su denuncia.

"Nadie puso nada, ni siquiera con un pronunciamiento de la justicia. No me enojo con ellos y me da pena que puedan ser víctimas, además de que pongan en juego su credibilidad como periodistas, porque ¿cómo creés después que no ocultan otras cosas?", se preguntó, y afirmó que "le dolió" que nadie le haya escrito aunque fuera por canales privados como Whatsapp, aunque entendió las razones. "Hay compañeros que quisieron salirme de testigos, pero tenían miedo de perder su trabajo", agregó.

stuani-jpg..webp Ana Inés Martínez denunció el comportamiento de algunos hinchas de Peñarol con ella y con los futbolistas

"Esperaban que renuncie para no pagarme despido y que no denuncie"

Martínez habló también en la entrevista sobre el episodio de acoso sexual, y contó que "no lo dimensioné como tal hasta que lo hablé, y mi abogado me hizo notar que era un caso claro de acoso, porque fue algo que me puso muy mal, muy incómoda, no fue un mensaje que me gustó recibir", dijo en referencia a los mensajes que recibió de parte de Cattaneo.

"Cuando me llegan esos mensajes estaba trabajando en mi casa, era un fin de semana, y no pude seguir, porque no sabía como reaccionar. Acudí a una productora que me ayudó a responder ese mensaje, porque quedé shockeada, era la autoridad máxima de mi trabajo, a quien respondía directamente. Dije que no, pero sentía mucha culpa, porque no sabía si iba a haber una represalia por negarme. Y la prueba está", afirmó.

Martínez dijo que dentro del canal solo esta productora y otros dos compañeros "que eran amigos cercanos" eran los únicos que sabían de esos mensajes. "Después de ese mensaje la 'persecuta' laboral fue cada vez peor, tenía otro reglamento. Era una tortura ir a trabajar. Entiendo que buscaban que renuncie para no pagarme despido y que no denunciara. Pero no lo hice, descargaba todo en casa".

"Nunca supe cual fue mi última vez al aire, porque me desvincularon en medio de la jornada laboral. Entré a las 8 y a las 11 me llamaron y me lo dijeron. Lo que más sufrí fue el acoso laboral, porque el sexual siempre fue claro que era no, y es no", agregó.

Martínez se refirió también al comunicado de respaldo publicado por la organización Mujeres de negro, que fue bajado luego de ser publicado el pasado 12 de diciembre. "Fue dado de baja por presión del Canal", afirmó la periodista.