"Cae el invento": el mensaje de Nelson Fernández, director de Subrayado, tras fallo de la denuncia de Ana Inés Martínez por acoso laboral

El juez Luis Fourment hizo lugar al acoso sexual, no así al laboral, informó en primera instancia Búsqueda y confirmó El Observador. El juez condenó a Canal 10, en primera instancia, a pagar US$ 15.000 por el acoso sexual que sufrió Martínez, que se desempeñaba en la edición del mediodía de Subrayado y también en Punto Penal al momento de ser desvinculada.

El posteo de Nelson Fernández tras la resolución de la denuncia

Acompañado de una foto del monumento El Trabajo, que se encuentra en el Parque Batlle de Montevideo, Fernández escribió en Facebook "Luego de meses de campaña de difamación, cae el invento. Si mis padres vivieran, hoy tendría un buen día: su hijo no les falló. La sentencia judicial es contundente. No hubo acoso laboral, no hubo despido abusivo, no hubo vinculación alguna de la relación laboral con episodio sexual. La denuncia no fue por acoso sexual, que se dejó pasar en su momento y durante casi un año sin hacer nada: fue un reclamo de USD $ 400.000 con el argumento de que, por un caso de esa naturaleza, se le persiguió y se le despidió".

Embed

"El juez de Trabajo desestimó todo lo que me quisieron vincular. Todo. Todo, sin fisura alguna; sin mínima duda. Me indigna la calumnia, la difamación, la trivialización de figuras delictivas graves. Me indigna la gente que busca dinero por métodos espurios. El que pretendía que esto fuera un caso modelo, lo logra como bumerán, porque el que actúa mal, no puede ganar. Hay que ser decente, no una vez ni de vez en cuando; hay que serlo siempre", agrega Fernández.

El mensaje de Ana Inés Martínez sobre la denuncia por acoso laboral

En su cuenta de X (exTwitter), Martínez se refirió a la resolución del juez sobre la denuncia por acoso laboral, y explicó que "no fue desestimada", y aseguró que junto a su abogado, Juan Ceretta, apelarán la decisión del juez.

"No se desestimó. El juez no encontró aún pruebas suficientes que lo comprueben. Es difícil testificar el acoso laboral porque uno no anda grabando y los que tienen antecedentes en este tipo de acusaciones son hábiles para llevarlo a cabo. Los testigos que pueden dar fe de esto son actuales empleados y no quisieron salirme de testigos por miedo a perder el trabajo. Pero no todo está dicho sobre este punto". publicó Martínez.