Inesperado fichaje de Canal 4: Ana Inés Martínez se suma a uno de sus principales programas y vuelve a la televisión abierta

"De la nieta de la repostera más famosa de Rocha... a la participante menos calificada para batir un huevo", escribió con humor la periodista deportiva Ana Inés Martínez en su cuenta de Instagram al anunciar su incorporación a la competencia televisiva Bake Off .

"Me olvidé de todo, hoy no se ni prender el horno y la única relación que tengo con la cocina son estas fotos que les acabo de compartir, pero me animé igual", dice la comunicadora en el video del anuncio.