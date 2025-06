El nuevo programa con el que Canal 4 apuesta a los crímenes, el género más exitoso del momento: cómo es el true crime que irá los domingos

"Le vamos a dar una mirada muy detallada a los crímenes más impactantes, a los que más han calado en nuestra comunidad, pero con un desarrollo diferente. Yo soy un gran fanático del true crime y siempre, cuando termino de ver un reportaje, me hace falta un poquito más, más análisis, más detalle, y eso traemos en el programa. No nos quedamos solo en los hechos, sino que vamos a tener una mesa de expertos, ex agentes de la FBI, de la DEA, que nos cuentan cómo se desarrollan los crímenes", explicó el conductor del programa.