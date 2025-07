Murió a los 71 años Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre y del cine

En 1996, Hogan transformó su personaje, pasando de héroe a villano, al crear la New World Order (NWO) junto a Scott Hall y Kevin Nash . Este giro consolidó aún más su estatus cultural y llevó la lucha libre a nuevas alturas.

A lo largo de su carrera, Hogan enfrentó desafíos tanto personales como profesionales. En 2005, fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE, pero en 2015, surgió una controversia relacionada con comentarios racistas, lo que llevó a su expulsión del Salón. Sin embargo, Hogan demandó con éxito a Gawker Media, el medio que publicó la grabación secreta, y ganó la demanda. En 2020, fue reinstalado en el Salón de la Fama de la WWE como miembro de NWO.

Más allá de la lucha libre, Hogan tuvo una exitosa carrera en el cine, destacándose en películas como "Rocky III" (1982), donde interpretó a Thunderlips, además de otros títulos como "No Holds Barred", "Suburban Commando" y "Mr. Nanny". También se hizo popular con el programa de telerrealidad de VH1 "Hogan Knows Best", que mostraba su vida junto a su familia — Linda, su hijo Nick y su hija Brooke.

Embed - Rocky III (1982) | Rocky Faces Thunderlips | MGM Studios

A pesar de su enorme fama, Hogan sufrió numerosas cirugías a lo largo de su vida debido al intenso daño físico que le provocó su carrera en la lucha libre. En una entrevista pasada con el consignado medio, señaló con humor que ya no le quedaban "partes originales" de su cuerpo debido a su extensa historia médica.