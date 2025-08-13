Mejor servicio y más seguridad en las carnicerías: casi mil personas formadas como operarios calificados

Con la entrega de los primeros 70 diplomas en Montevideo, se avanzó a 950 en la cantidad de personas que participaron -en todo el país- de forma exitosa en los cursos para operarios de carnicerías , informó el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El objetivo, se señaló, es llegar a 1.200 personas capacitadas una vez que se concluya con el resto de las instancias en la capital del país.

El decreto 31/021 prevé que el plan de formación será obligatorio en todo el país, por lo que cual cada carnicería deberá contar con al menos un operario calificado, obligatoriedad que se activará cuando el instituto lo determine.

Operarios en Carnicería Calificados

Desde el INAC se indicó que finalizó el primero de cuatro ciclos formativos de “Operarios en Carnicería Calificados” en Montevideo.

Esta instancia es parte de un plan impulsado por el INAC, con el apoyo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y las intendencias departamentales.

El objetivo es avanzar sostenidamente en la profesionalización del personal del comercio minorista de carnes en todo el país.

Se trata de capacitaciones que, se entiende, generarán una oferta de mano de obra calificada, para brindar un mejor servicio y más seguridad al consumidor.

Hasta la fecha, 950 carniceros han sido certificados a nivel nacional, acreditando su idoneidad en el manejo del producto cárnico, con énfasis en inocuidad, calidad y atención al cliente.

Con esta entrega en Montevideo, el curso ha alcanzado cobertura en todos los departamentos del país, se añadió en el informe.

5.jpeg Carnicerías: van disponiendo de una ventaja adicional, contar con operarios mejor preparados.

Lo que considera el plan formativo del INAC

Promueve buenas prácticas de manipulación de alimentos.

Incluye contenidos sobre limpieza y desinfección, gestión comercial, recursos humanos, calidad de carnes, marketing aplicado a carnicerías y servicio al cliente.

Combina clases teóricas virtuales con instancias presenciales, brindando herramientas prácticas y contextualizadas a los trabajadores del sector.

En el audiovisual difundido por el instituto cárnico -ver más adelante-, entre otras consideraciones, se informa que entre los participantes hay un promedio de 40,2 años y una media de 14,5 años de experiencia en el rubro.

También que el 95,2% de los participantes recomienda la formación y que el 91% está dispuesto a seguir formándose.

El contexto

Uruguay es uno de los cinco países con mayor consumo de carnes per cápita en el año. Durante 2024 avanzó cinco kilos y llegó a 99,3 kilos en total: 48,3 kilos de carne vacuna; 25,5 kilos de carne aviar; 22,9 kilos de carne porcina; y 2,6 kilos de carne ovina, con base en datos del INAC.

Próximas instancias en Montevideo

El plan continúa ahora su expansión en Montevideo, donde se desarrollará el segundo ciclo formativo a partir de agosto, organizándose en bloques por seccionales policiales.

La ceremonia de entrega de diplomas, se adelantó, tendrá lugar en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo.