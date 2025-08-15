Dólar
/ Nacional / CERRO LARGO

Municipio de Cerro Largo con 3.000 habitantes otorgó casi 9.000 permisos para conducir; funcionarios los vendían a $ 15.000

La Fiscalía tomó el caso luego de que el intendente Christián Morel decidiera suspender la emisión de permisos de conducir por tiempo indeterminado

15 de agosto 2025 - 18:49hs
Cerro Largo es el cuarto departamento en dejar la zona roja en los últimos días
Cerro Largo es el cuarto departamento en dejar la zona roja en los últimos días Presidencia

La Fiscalía de Cerro Largo investiga, desde hace algunas semanas, una red de funcionarios públicos en el municipio de Isidoro Noblía que se dedicaban a vender libretas de conducir.

El hecho tomó notoriedad cuando el nuevo intendente arachán, Christian Morel, asumió y se le trasladó el reclamo. Ante esto, Morel ordenó que se suspendiera la emisión de estos permisos hasta nuevo aviso.

Dado la gravedad del caso, la Fiscalía de Cerro Largo decidió actuar de oficio y logró establecer que la mayoría de las libretas otorgadas eran vendidas por estos funcionarios a un precio de $ 15.000.

La operativa era ponerse en contacto con alguno de los delincuentes, que hacían el documento de tránsito pero no exigían al solicitante ningún tipo de prueba de manejo o examen escrito.

De acuerdo con los números que logró establecer el Ministerio Público, en los últimos tres años, se emitieron 8.900 documentos. De ese total, de acuerdo con lo informado por Eduardo Preve en X y según pudo confirmar El Observador, 3.927 corresponden a la categoría de autos, camionetas y camiones chicos.

Alrededor de 1.000 libretas fueron emitidas para manejar maquinaría vial y 1.195 para motos.

