Cortes, desvíos y un tramo que será peatonal: los cambios en 18 de Julio este sábado por el Día del Niño

Durante el próximo sábado 16 de agosto, la Avenida 18 de Julio de Montevideo tendrá un tramo peatonal y se desarrollarán distintas actividades, en el marco de la celebración del Día del Niño en Uruguay.
Esta celebración está fijada por la de Cámara de Comercio para el próximo domingo, sin embargo el Paseo Centro, el Municipio B y la Intendencia de Montevideo organizaron el evento para el sábado.
Entre las 11:00 y 15:00, la principal avenida del país será peatonal desde su cruce con la calle Julio Herrera y Obes hasta el cruce con la calle Cuareim. Esta longitud equivale a cuatro cuadras e incluye la Plaza Juan Pedro Fabini –más conocida como Plaza del Entrevero– y la Plaza Cagancha.
En la tarde habrá actividades para niños y público en general con actividades gratuitas al aire libre, como por ejemplo talleres, juegos y shows musicales. El cierre de la jornada será con un espectáculo musical a cargo de Ruperto Rocanrol, a la hora 14:15 en la Plaza del Entrevero.
Cortes y desvíos en la Avenida 18 de Julio por la celebración del Día del Niño 2025
Foto: Inés Guimaraens
Debido a que 18 de Julio será peatonal por la celebración del Día del Niño, habrá desvíos de ómnibus, como paradas suspendidas y algunas provisorias.
Desvío de ómnibus
- Líneas al centro: 100, 102, 103, 105, 109, 110, 111 y D8: 18 de Julio – Barrios Amorín - Minas - Uruguay – Libertador – Colonia – J. Herrera y Obes – 18 de Julio a sus rutas.
- Líneas al centro: 104, 180, 187, 188, 21, 60, 62, 64, CE1, D10, D11, D9: Tacuarembó – Colonia – J. Herrera y Obes – 18 de Julio a sus rutas.
- Líneas hacia afuera: 100, 102, 103, 105, 109, 110, 111 y D8: 18 de Julio – J. Herrera y Obes – San José – Ejido – a sus rutas.
- Líneas hacia afuera: 21, 60, 62, 64, 104, 180, 187, 188, CE1, D9, D10 y D11: 18 de Julio – J. Herrera y Obes – San José – Ejido a rutas.
- Líneas por Paraguay: 427 y 538: Wilson Ferreira - Río Branco – Mercedes a su ruta.
- Líneas por Río Negro: 427, 538 y 582: Libertador – Colonia – J. Herrera y Obes a sus rutas.
Paradas suspendidas: 18 de Julio desde Barrios Amorín a J. Herrera y Obes - Río Negro y 18 de Julio - Paraguay y 18 de Julio.
Paradas provisorias: se utilizarán las paradas oficiales en las vías de desvío.