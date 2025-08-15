Cortes, desvíos y un tramo que será peatonal: los cambios en 18 de Julio este sábado por el Día del Niño

Durante el próximo sábado 16 de agosto , la Avenida 18 de Julio de Montevideo tendrá un tramo peatonal y se desarrollarán distintas actividades, en el marco de la celebración del Día del Niño en Uruguay .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Esta celebración está fijada por la de Cámara de Comercio para el próximo domingo, sin embargo el Paseo Centro, el Municipio B y la Intendencia de Montevideo organizaron el evento para el sábado .

Entre las 11:00 y 15:00 , la principal avenida del país será peatonal desde su cruce con la calle Julio Herrera y Obes hasta el cruce con la calle Cuareim . Esta longitud equivale a cuatro cuadras e incluye la Plaza Juan Pedro Fabini –más conocida como Plaza del Entrevero – y la Plaza Cagancha .

PRESUPUESTO IM quiere "mirar con lupa" proyecto del gobierno para el transporte metropolitano y pide alternativas para túnel en 18 de Julio

CLIMA Inumet informó cómo estará el tiempo el fin de semana y adelantó se espera mucha humedad

En la tarde habrá actividades para niños y público en general con actividades gratuitas al aire libre , como por ejemplo talleres, juegos y shows musicales. El cierre de la jornada será con un espectáculo musical a cargo de Ruperto Rocanrol , a la hora 14:15 en la Plaza del Entrevero .

Cortes y desvíos en la Avenida 18 de Julio por la celebración del Día del Niño 2025

20250321 Tránsito en 18 de julio, transporte público, omnibus de Cutcsa, linea 188. Foto: Inés Guimaraens

Debido a que 18 de Julio será peatonal por la celebración del Día del Niño, habrá desvíos de ómnibus, como paradas suspendidas y algunas provisorias.

Desvío de ómnibus

Líneas al centro: 100, 102, 103, 105, 109, 110, 111 y D8: 18 de Julio – Barrios Amorín - Minas - Uruguay – Libertador – Colonia – J. Herrera y Obes – 18 de Julio a sus rutas.

100, 102, 103, 105, 109, 110, 111 y D8: 18 de Julio – Barrios Amorín - Minas - Uruguay – Libertador – Colonia – J. Herrera y Obes – 18 de Julio a sus rutas. Líneas al centro: 104, 180, 187, 188, 21, 60, 62, 64, CE1, D10, D11, D9: Tacuarembó – Colonia – J. Herrera y Obes – 18 de Julio a sus rutas.

104, 180, 187, 188, 21, 60, 62, 64, CE1, D10, D11, D9: Tacuarembó – Colonia – J. Herrera y Obes – 18 de Julio a sus rutas. Líneas hacia afuera: 100, 102, 103, 105, 109, 110, 111 y D8: 18 de Julio – J. Herrera y Obes – San José – Ejido – a sus rutas.

100, 102, 103, 105, 109, 110, 111 y D8: 18 de Julio – J. Herrera y Obes – San José – Ejido – a sus rutas. Líneas hacia afuera: 21, 60, 62, 64, 104, 180, 187, 188, CE1, D9, D10 y D11: 18 de Julio – J. Herrera y Obes – San José – Ejido a rutas.

21, 60, 62, 64, 104, 180, 187, 188, CE1, D9, D10 y D11: 18 de Julio – J. Herrera y Obes – San José – Ejido a rutas. Líneas por Paraguay: 427 y 538: Wilson Ferreira - Río Branco – Mercedes a su ruta.

427 y 538: Wilson Ferreira - Río Branco – Mercedes a su ruta. Líneas por Río Negro: 427, 538 y 582: Libertador – Colonia – J. Herrera y Obes a sus rutas.

Paradas suspendidas: 18 de Julio desde Barrios Amorín a J. Herrera y Obes - Río Negro y 18 de Julio - Paraguay y 18 de Julio.

Paradas provisorias: se utilizarán las paradas oficiales en las vías de desvío.