Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
algo de nubes
Sábado:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / PEATONALIZACIÓN

Cortes, desvíos y un tramo que será peatonal: los cambios en 18 de Julio este sábado por el Día del Niño

Además de las afectaciones en el tránsito, habrá diferentes actividades con motivo de la fecha comercial

15 de agosto 2025 - 18:03hs
Archivo: Avenida 18 de Julio como peatonal

Archivo: Avenida 18 de Julio como peatonal

Leonardo Carreño

Durante el próximo sábado 16 de agosto, la Avenida 18 de Julio de Montevideo tendrá un tramo peatonal y se desarrollarán distintas actividades, en el marco de la celebración del Día del Niño en Uruguay.

Esta celebración está fijada por la de Cámara de Comercio para el próximo domingo, sin embargo el Paseo Centro, el Municipio B y la Intendencia de Montevideo organizaron el evento para el sábado.

Entre las 11:00 y 15:00, la principal avenida del país será peatonal desde su cruce con la calle Julio Herrera y Obes hasta el cruce con la calle Cuareim. Esta longitud equivale a cuatro cuadras e incluye la Plaza Juan Pedro Fabini –más conocida como Plaza del Entrevero– y la Plaza Cagancha.

Más noticias
Pronóstico del clima de Inumet
CLIMA

Inumet informó cómo estará el tiempo el fin de semana y adelantó se espera mucha humedad

im quiere mirar con lupa proyecto del gobierno para el transporte metropolitano y pide alternativas para tunel en 18 de julio
PRESUPUESTO

IM quiere "mirar con lupa" proyecto del gobierno para el transporte metropolitano y pide alternativas para túnel en 18 de Julio

En la tarde habrá actividades para niños y público en general con actividades gratuitas al aire libre, como por ejemplo talleres, juegos y shows musicales. El cierre de la jornada será con un espectáculo musical a cargo de Ruperto Rocanrol, a la hora 14:15 en la Plaza del Entrevero.

Cortes y desvíos en la Avenida 18 de Julio por la celebración del Día del Niño 2025

20250321 Tránsito en 18 de julio, transporte público, omnibus de Cutcsa, linea 188.

Debido a que 18 de Julio será peatonal por la celebración del Día del Niño, habrá desvíos de ómnibus, como paradas suspendidas y algunas provisorias.

Desvío de ómnibus

  • Líneas al centro: 100, 102, 103, 105, 109, 110, 111 y D8: 18 de Julio – Barrios Amorín - Minas - Uruguay – Libertador – Colonia – J. Herrera y Obes – 18 de Julio a sus rutas.
  • Líneas al centro: 104, 180, 187, 188, 21, 60, 62, 64, CE1, D10, D11, D9: Tacuarembó – Colonia – J. Herrera y Obes – 18 de Julio a sus rutas.
  • Líneas hacia afuera: 100, 102, 103, 105, 109, 110, 111 y D8: 18 de Julio – J. Herrera y Obes – San José – Ejido – a sus rutas.
  • Líneas hacia afuera: 21, 60, 62, 64, 104, 180, 187, 188, CE1, D9, D10 y D11: 18 de Julio – J. Herrera y Obes – San José – Ejido a rutas.
  • Líneas por Paraguay: 427 y 538: Wilson Ferreira - Río Branco – Mercedes a su ruta.
  • Líneas por Río Negro: 427, 538 y 582: Libertador – Colonia – J. Herrera y Obes a sus rutas.

Paradas suspendidas: 18 de Julio desde Barrios Amorín a J. Herrera y Obes - Río Negro y 18 de Julio - Paraguay y 18 de Julio.

Paradas provisorias: se utilizarán las paradas oficiales en las vías de desvío.

Temas:

cambios Día del Niño Avenida 18 de Julio Montevideo Peatonales sábados Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

La hinchada de Nacional en el clásico de la final del Campeonato Intermedio
HINCHADAS

Investigación por bengala náutica en el clásico estableció que la barra brava de Nacional está financiada desde el exterior

El edificio sede de la Intendencia de Montevideo
CIUDAD

Ausentismo en la Intendencia de Montevideo: el abuso de algunas herramientas creadas en la gestión de Cosse y qué hay detrás de las faltas sin aviso

Con 57 goles Cristhian Stuani es el goleador histórico de Girona
URUGUAYOS

Murió el padre de Cristhian Stuani y el delantero no estará en el debut en LaLiga española

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos