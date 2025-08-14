Inumet informó cómo estará el tiempo el fin de semana y adelantó se espera mucha humedad

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) informó cómo prevé que se comporte el tiempo este fin de semana , que va del viernes 15 al domingo 17 de agosto, jornada en la que se celebrará el Día del Niño en Uruguay o también conocido como Día de la Niñez .

La celebración quedó establecida por la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay. Esta es, tras el Día de la Madre y el Padre, en la tercer gran fecha comercial del año hasta el momento .

El organismo indicó que se esperan días fríos y húmedos. Precisamente, el viernes habrá una jornada fría, con temperaturas que estarán por debajo de los 0 °C. Además, prevén heladas agrometeorológicas .

El cielo se mantendrá con una escasa nubosidad durante el día e irá aumentando rumbo a la noche .

Las temperaturas en el Área metropolitana van desde los 4 °C a los 17 °C.

image Pronóstico del viernes 15 de agosto Foto: Inumet

Para el sábado, esperan un día "muy húmedo", con abundante nubosidad y "precipitaciones en varias zonas del país", especialmente en el sur del país.

Las temperaturas en el Área metropolitana van desde los 2 °C a los 16 °C.

image Pronóstico del sábado 16 de agosto Foto: Inumet

Finalmente, el domingo las temperaturas comenzarán a ascender. "Hay probabilidad de precipitaciones aisladas en la mañana, principalmente en el centro sur y este, pero las condiciones irán mejorando a lo largo del día", informaron.

Las temperaturas en el Área metropolitana van desde los 7 °C a los 17 °C.