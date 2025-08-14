Dólar
Inumet informó cómo estará el tiempo el fin de semana y adelantó se espera mucha humedad

El viernes, habrá una jornada fría, con temperaturas que estarán por debajo de los 0 °C. Además, prevén heladas agrometeorológicas

14 de agosto 2025 - 17:50hs
Pronóstico del clima de Inumet

Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo prevé que se comporte el tiempo este fin de semana, que va del viernes 15 al domingo 17 de agosto, jornada en la que se celebrará el Día del Niño en Uruguay o también conocido como Día de la Niñez.

La celebración quedó establecida por la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay. Esta es, tras el Día de la Madre y el Padre, en la tercer gran fecha comercial del año hasta el momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1956084483582779640&partner=&hide_thread=false

El organismo indicó que se esperan días fríos y húmedos. Precisamente, el viernes habrá una jornada fría, con temperaturas que estarán por debajo de los 0 °C. Además, prevén heladas agrometeorológicas.

Las temperaturas en el Área metropolitana van desde los 4 °C a los 17 °C.

image
Pronóstico del viernes 15 de agosto

Para el sábado, esperan un día "muy húmedo", con abundante nubosidad y "precipitaciones en varias zonas del país", especialmente en el sur del país.

Las temperaturas en el Área metropolitana van desde los 2 °C a los 16 °C.

image
Pronóstico del sábado 16 de agosto

Finalmente, el domingo las temperaturas comenzarán a ascender. "Hay probabilidad de precipitaciones aisladas en la mañana, principalmente en el centro sur y este, pero las condiciones irán mejorando a lo largo del día", informaron.

Las temperaturas en el Área metropolitana van desde los 7 °C a los 17 °C.

image
Pronóstico del domingo 17 de agosto

Temas:

Inumet fin de semana Día del Niño Uruguay

