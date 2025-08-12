Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
cielo claro
Miércoles:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay: con máximas cercanas a 20°C, lo que hay que saber según Inumet para este martes 12 de agosto

En la capital y su área metropolitana, la jornada comenzará con temperaturas que rondarán los 4°C, ascendiendo a los 19°C hacia la tarde

12 de agosto 2025 - 7:27hs
Se espera un día soleado en Montevideo

Se espera un día soleado en Montevideo

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido su pronóstico para este martes 12 de agosto, jornada que se caracteriza por un amanecer con temperaturas bajas, presencia de heladas y cielos parcialmente nublados en varias regiones del país, pero con una tarde en la que las máximas serán de aproximadamente 20°C en todo el país.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y su área metropolitana, la jornada comenzará con temperaturas que rondarán los 4°C, ascendiendo a los 19°C hacia la tarde. El cielo estará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, y se prevén neblinas matutinas. Las heladas agrometeorológicas también afectarán algunas áreas de la región, lo que puede tener impacto en las actividades agrícolas. El viento será moderado del noreste al noroeste, con ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde-noche.

Este

En el este del país, se espera una mañana fría, con temperaturas mínimas cercanas a los -2°C y máximas de 19°C. Al igual que en otras regiones, se pronostican cielos algo nubosos y bancos de niebla, especialmente en la mañana. Las heladas estarán presentes, lo que afectará tanto la agricultura como la vida cotidiana en la zona. El viento será débil a moderado del noroeste y oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h por la tarde.

Más noticias
Pronóstico del clima de Inumet
TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 10 de agosto

clima en uruguay hoy: lo que hay que saber segun inumet para este sabado 9 de agosto
TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 9 de agosto

Oeste

Para la zona oeste, las temperaturas mínimas también serán bajas, rondando los -1°C, mientras que las máximas llegarán a los 21°C. A lo largo del día se espera cielo algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, y la presencia de bancos de niebla en la mañana. Las heladas también afectarán el inicio de la jornada. El viento soplará desde el noroeste, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en la tarde.

Norte

En el norte del país, la temperatura mínima será de 2°C, y se espera que la máxima llegue a los 20°C. Las condiciones meteorológicas serán similares a las de otras regiones, con cielo algo nuboso y períodos de mayor nubosidad. La presencia de nieblas y neblinas será frecuente en la mañana. Al igual que en otras zonas, se anticipan heladas que afectarán la agricultura y las zonas rurales. El viento será del norte, con ráfagas de hasta 20 km/h, y se espera que se calme en algunos momentos.

Temas:

Clima Uruguay Inumet

Seguí leyendo

Las más leídas

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
CANELONES

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo

Archivo
SINDICALES

Paro general del PIT-CNT este martes: estos son, uno a uno, los servicios que se verán afectados

Pablo Fabregat
ENTREVISTA

Pablo Fabregat: "Soy figura en Canal 12 y un portero de un banco gana más que yo"

Lionel Messi y Luis Suárez
URUGUAYOS

El ex Peñarol y ex Nacional que jugará en Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi y que es baja en uno de los equipos revelación de la Copa AUF Uruguay

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos