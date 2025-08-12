Clima en Uruguay: con máximas cercanas a 20°C, lo que hay que saber según Inumet para este martes 12 de agosto

Se espera un día soleado en Montevideo Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido su pronóstico para este martes 12 de agosto, jornada que se caracteriza por un amanecer con temperaturas bajas, presencia de heladas y cielos parcialmente nublados en varias regiones del país, pero con una tarde en la que las máximas serán de aproximadamente 20°C en todo el país.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Montevideo y Área Metropolitana En la capital y su área metropolitana, la jornada comenzará con temperaturas que rondarán los 4°C, ascendiendo a los 19°C hacia la tarde. El cielo estará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, y se prevén neblinas matutinas. Las heladas agrometeorológicas también afectarán algunas áreas de la región, lo que puede tener impacto en las actividades agrícolas. El viento será moderado del noreste al noroeste, con ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde-noche.

Este En el este del país, se espera una mañana fría, con temperaturas mínimas cercanas a los -2°C y máximas de 19°C. Al igual que en otras regiones, se pronostican cielos algo nubosos y bancos de niebla, especialmente en la mañana. Las heladas estarán presentes, lo que afectará tanto la agricultura como la vida cotidiana en la zona. El viento será débil a moderado del noroeste y oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h por la tarde.

Oeste Para la zona oeste, las temperaturas mínimas también serán bajas, rondando los -1°C, mientras que las máximas llegarán a los 21°C. A lo largo del día se espera cielo algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, y la presencia de bancos de niebla en la mañana. Las heladas también afectarán el inicio de la jornada. El viento soplará desde el noroeste, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en la tarde.

Norte En el norte del país, la temperatura mínima será de 2°C, y se espera que la máxima llegue a los 20°C. Las condiciones meteorológicas serán similares a las de otras regiones, con cielo algo nuboso y períodos de mayor nubosidad. La presencia de nieblas y neblinas será frecuente en la mañana. Al igual que en otras zonas, se anticipan heladas que afectarán la agricultura y las zonas rurales. El viento será del norte, con ráfagas de hasta 20 km/h, y se espera que se calme en algunos momentos.