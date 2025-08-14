Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 14 de agosto

Foto: Leonardo Carreño

Este jueves 14 de agosto, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada marcada por temperaturas frescas en todo el país, con heladas agrometeorológicas y la presencia de neblinas y bancos de niebla en varias zonas.

El día estará marcado por un clima fresco y nublado, con presencia de neblinas y heladas agrometeorológicas en varias zonas, por lo que se recomienda precaución en las zonas rurales y para quienes deban circular por rutas afectadas por la visibilidad reducida.

A pesar de que las temperaturas mínimas no serán extremas, se sentirá un ambiente fresco a lo largo de la jornada, especialmente por la presencia del viento y las condiciones de nubosidad variable.

Se espera que el viento del sureste siga siendo un factor importante en la jornada, generando ráfagas en las zonas costeras y favoreciendo un clima más frío, especialmente durante la mañana.

A continuación, los detalles por región: Montevideo y Área Metropolitana Temperaturas: Mínima de 7 °C y máxima de 13 °C .

Mañana: El día comenzará nuboso con períodos de cubierto . Se esperan vientos del sureste (SE) entre 10 y 30 km/h.

Tarde/Noche: En la tarde y noche, el cielo permanecerá algo nuboso, con períodos de nuboso. Los vientos cambiarán a sureste y este (SE-E), con ráfagas de hasta 20 km/h. Este Temperaturas: Mínima de 3 °C y máxima de 13 °C .

Mañana: En esta zona, se espera algo nuboso y nuboso , con períodos de cubierto . Habrá neblinas y bancos de niebla , y se prevé la presencia de heladas agrometeorológicas . El viento soplará desde el sureste y sur (SE-S) entre 10 y 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Tarde/Noche: Las condiciones se mantendrán algo nubosas, con períodos de nuboso y más neblinas. Los vientos seguirán desde el SE y S, con ráfagas de hasta 30 km/h. Oeste Temperaturas: Mínima de 2 °C y máxima de 14 °C .

Mañana: El día comenzará nuboso , con períodos de algo nuboso . Se espera neblina y heladas agrometeorológicas . Los vientos serán del sureste (SE) entre 10 y 30 km/h.

Tarde/Noche: En la tarde y noche, se despejará un poco, quedando claro y algo nuboso. El viento seguirá del SE al E, con ráfagas de hasta 30 km/h. Norte Temperaturas: Mínima de 2 °C y máxima de 17 °C .

Mañana: Se prevé cielo nuboso con períodos de algo nuboso , y la presencia de neblinas y heladas agrometeorológicas . El viento será del sureste (SE) entre 10 y 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h .

Tarde/Noche: La tarde será clara con algo nuboso, y se esperan períodos de nuboso hacia la noche. Los vientos continuarán del SE al E, con rachas de hasta 40 km/h.