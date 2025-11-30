Dólar
/ CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo de clásico

Habrá rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en algunas zonas

30 de noviembre 2025 - 10:57hs
El tiempo, el clima, tormentas, nubes, lluvia, mal tiempo.
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el domingo 30 de noviembre será un día con cielo cubierto y probabilidades de precipitaciones en todo el Uruguay, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en algunas zonas.

Montevideo y área metropolitana

En la capital, la mañana estará nubosa y cubierta. Para la tarde noche se esperan precipitaciones.

Los vientos máximos serán rachas de hasta 50 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 14 °C a los 21 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierto, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos máximos serán de hasta 30 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará cubierto y con precipitaciones. Los vientos máximos ascenderán hasta 50 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas en esta zona irán desde los 12 °C a los 22 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas. Habrá rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos máximos se ubicarán en 40 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 26 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. También habrá neblinas.

Más tarde, estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. También habrá neblinas. Las rachas máximas de vientos serán de hasta 50 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 24 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo cubierto y con precipitaciónes. Los vientos máximos serán de hasta 50 kilómetros por hora.

En la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Los vientos máximos se ubicarán en 40 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 28 °C.

