/ Nacional / PRONÓSTICO

Inumet pronosticó cómo estará este fin de semana en que Nacional y Peñarol disputarán la final de la Liga AUF Uruguaya

El organismo oficial del tiempo llamó a "tomar precauciones por el calor y las tormentas", durante los últimos días del mes

27 de noviembre 2025 - 21:07hs
Archivo: clásico en el Gran Parque Central

Archivo: clásico en el Gran Parque Central

FOTO: INÉS GUIMARAENS

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo estará el tiempo este fin de semana que va desde el viernes 28 al domingo 30 de noviembre, día en que Nacional y Peñarol disputarán la segunda final de la Liga AUF Uruguaya.

El tricolor y el carbonero se enfrentarán el próximo domingo a partir de las 16:30 en el Gran Parque Central, con entradas agotadas. Esta será la última final, después del empate 2 a 2 bajo la localía de Peñarol, por lo que definirá el campeón de esta temporada.

El organismo ya había anunciado que temperaturas elevadas se extenderían en primera instancia hasta el viernes, pero que estas no configurarían una ola de calor.

Inumet anunció que este último fin de semana del mes tendrá "altas temperaturas, seguidas de lluvias y tormentas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1994128436567396390&partner=&hide_thread=false

"El viernes será caluroso con temperaturas elevadas en todo el territorio, especialmente en el norte y el litoral oeste, donde las máximas podrían superar los 34 °C", informó el instituto.

La jornada estará "inestable" y tendrá "probabilidad de formación de tormentas aisladas en la mañana principalmente en zonas del sur y del este, en áreas costeras estará algo ventoso".

En Montevideo y el resto del área metropolitana se espera una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C.

Pronóstico de Inumet para el viernes 28 de noviembre
Pronóstico de Inumet para el viernes 28 de noviembre

Pronóstico de Inumet para el viernes 28 de noviembre

Para el sábado "descenderán las temperaturas", también se pronostican "precipitaciones y tormentas", que serán "puntualmente fuertes especialmente en el litoral y centro del país".

En Montevideo y el resto del área metropolitana se espera una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 21 °C.

Pronóstico de Inumet para el sábado 29 de noviembre
Pronóstico de Inumet para el sábado 29 de noviembre

Pronóstico de Inumet para el sábado 29 de noviembre

El domingo, día de la final de la Liga AUF Uruguaya entre Nacional y Peñarol, "continuará inestable desde la madrugada con cielo cubierto precipitaciones y tormentas en todo el país".

"Durante el clásico podrían registrarse algunas precipitaciones débiles y rachas de viento", según Inumet, que además llamó a "tomar precauciones por el calor y las tormentas".

En el Gran Parque Central, como también de todo Montevideo y área metropolitana, la temperatura mínima será de 15 °C y la máxima de 21 °C.

Pronóstico de Inumet para el domingo 30 de noviembre
Pronóstico de Inumet para el domingo 30 de noviembre

Pronóstico de Inumet para el domingo 30 de noviembre

Los bolsilludos serán locales en la segunda final, luego de que el equipo de Diego Aguirre empatara de local el pasado domingo en el Estadio Campeón del Siglo.

Este partido, como el anterior, será sin hinchada visitante. En caso de que ambos clubes no puedan sacarse diferencia en los últimos 90 minutos de la Liga AUF Uruguaya, irán a una prórroga y si se mantiene la igualdad, el campeón se definirá por tanda de penales.

Inumet fin de semana Nacional Peñarol Liga AUF Uruguaya

