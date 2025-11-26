Inumet emitió un aviso por altas temperaturas que "pueden percibirse como muy elevadas": anuncia hasta 35°C de máxima

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) avisó que este miércoles aumentan sensiblemente las temperaturas y advirtió que "pueden percibirse como muy elevadas", aunque no llegan a configurar un escenario que permita decretar ola de calor.
Según Meteorología, desde este miércoles "comenzará a sentirse un aumento de las temperaturas en todo el país", aunque aclaró que será principalmente en la región Norte, donde se esperan los valores "más altos entre el jueves y el viernes", con máximas que podrían llegar a alcanzar los 35°C.
"Estas temperaturas pueden percibirse como muy elevadas, ya que en los últimos días los registros estuvieron por debajo de lo habitual para esta época del año", explica el organismo oficial del tiempo.
Pese a que Inumet señala que serán jornadas calurosas, puntualiza que "no se cumplen los criterios necesarios para definir una ola de calor".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1993731190486937667&partner=&hide_thread=false
Metsul advierte por "domo de calor" en Argentina que afectará a la región
Qué pasa
-
El organismo meteorológico brasileño Metsul alertó por un “domo de calor” que actualmente afecta al norte de Argentina, provocando temperaturas superiores a 43 °C, y que podría extender sus efectos hacia la región.
-
Esa “cúpula térmica” —una zona de alta presión que atrapa aire caliente en la atmósfera— genera calor extremo al mantenerse estancada.
Cómo podría afectar a Uruguay
Plazo estimado