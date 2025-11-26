Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 26 de noviembre

En Montevideo y Área Metropolitana la temperatura máxima rondará los 30 °C

26 de noviembre 2025 - 7:12hs
El pronóstico de Inumet para este miércoles 26 de noviembre

El pronóstico de Inumet para este miércoles 26 de noviembre

Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido su pronóstico para este miércoles 26 de noviembre, que anticipa una jornada mayormente clara con algunas nubes dispersas, y vientos que alcanzarán rachas de hasta 50 km/h en varias zonas del país.

Montevideo y Área Metropolitana:

Para la capital y su área metropolitana, la mañana comenzará con temperaturas de alrededor de 16 °C, con una máxima que se alcanzará en horas de la tarde, llegando a los 30 °C. El cielo estará claro, aunque algo nuboso en algunos períodos, con vientos del noreste al sureste entre 10 y 30 km/h. Por la tarde y noche, el viento se incrementará, alcanzando rachas de hasta 50 km/h desde el sector este.

Centro y Este:

En la región central y este del país, las temperaturas oscilan entre 13 °C y 29 °C. La mañana será similar a la de Montevideo, con cielos algo nubosos y la posibilidad de nieblas y neblinas. El viento soplará desde el noreste con intensidades de entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y el viento aumentará con rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras.

Oeste:

En el oeste del país, las temperaturas comenzarán en 15 °C y llegarán a los 32 °C. La jornada será clara con algunas nubes dispersas, y el viento del noreste soplará entre 10 y 30 km/h, alcanzando rachas de hasta 40 km/h por la tarde. Como en otras regiones, el viento se intensificará durante la tarde y noche con ráfagas de hasta 50 km/h.

Norte:

El norte del país experimentará temperaturas entre 16 °C y 33 °C. El día se presentará claro con intervalos de nubosidad, y el viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h en la mañana, aumentando por la tarde con rachas de hasta 40 km/h.

