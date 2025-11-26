Metsul advierte por "domo de calor" en Argentina que afectará a la región: cómo podría impactar en Uruguay

Una intensa ola de calor que afecta actualmente a Argentina , con temperaturas que superan los 43ºC , se extenderá hacia varios estados brasileños, con proyecciones que indican máximas de hasta 40ºC en el sur, centro-oeste y sudeste de Brasil. Este fenómeno se ha intensificado en los últimos días debido a una "burbuja de calor" sobre el norte argentino, que está provocando un aumento significativo de las temperaturas en la región y podría sentirse en Uruguay , según Metsul.

Según el pronóstico de MetSul, las temperaturas extremas afectarán principalmente a Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, con máximas que podrían superar los 35ºC en varias localidades. En Rio Grande do Sul, se esperan temperaturas de entre 33ºC y 37ºC, con algunas zonas alcanzando hasta 40ºC el viernes y sábado. La ola de calor también se sentirá en el sur y centro de Brasil, donde ciudades del interior de São Paulo y Mato Grosso do Sul registrarán temperaturas cercanas a los 40ºC durante el fin de semana.

En Uruguay, los efectos de este calor extremo podrían sentirse en las próximas jornadas, con temperaturas más altas de lo habitual, especialmente en las zonas más cercanas a Brasil. Se prevé que las temperaturas en el sur y este del país aumenten significativamente, lo que podría generar una mayor demanda de energía debido al uso de aire acondicionado y otros sistemas de refrigeración. Además, la ola de calor podría afectar las condiciones agrícolas, especialmente en las regiones cercanas a Río de la Plata.

La ola de calor se genera debido a la formación de una "cúpula térmica" -también conocida como "domo de calor"- un fenómeno meteorológico que ocurre cuando una zona de alta presión atrapa aire caliente en la atmósfera, causando un aumento de las temperaturas en el suelo. Esta burbuja de calor se centra en el norte de Argentina, pero sus efectos se extienden hacia Brasil, Uruguay y otras regiones vecinas.

Se espera que la ola de calor continúe hasta principios de la próxima semana, con un breve alivio tras la llegada de frentes fríos hacia el lunes o martes. Sin embargo, expertos como los del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina y la agencia Metsul advierten que el cambio climático podría estar contribuyendo a un aumento en la frecuencia e intensidad de estos episodios de calor extremo, lo que podría generar más olas de calor en el futuro cercano.

Meteorólogo anunció temperaturas máximas de "alto peligro y emergencia" en Uruguay

El meteorólogo Mario Bidegain aseguró en su cuenta de X que para esta semana se esperan condiciones de "alto peligro y emergencia" con temperaturas muy altas en la región.

Más específicamente, el experto explicó, en base al Índice Climático Integral (CCI), que las máximas más altas se registraran en Uruguay así como también en Brasil, sobre la zona sur y sureste entre el jueves y viernes.

Índice climático integral (CCI) basado en #GFS, prevé nivel de riesgo por calor de Emergencia y Alto Peligro en gran parte centro y norte #Argentina, #Paraguay, #Uruguay y sur #Brasil, para Mie26 y Jue27nov. Vie28 ingreso aire frío hará descender las #temperaturas. pic.twitter.com/YirS8cfSIq — Mario Bidegain (@mario_bidegain) November 26, 2025

Por otra parte, en Argentina y Paraguay, las condiciones afectarán la generalidad de ambos países hasta el viernes.

Estas temperaturas altas descenderán a partir del sábado producto del ingreso de un frente frío.

En una nueva publicación en las últimas horas, Bidegain informó que se prevén máximas de entre 40 y 41 °C en Formosa (Argentina), entre 31 y 32 °C en Buenos Aires y entre 32 y 33 °C en Montevideo durante el jueves, según GFS.

Para el jueves, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé mínimas de 15 °C y máximas que podrían alcanzar los 32 °C en Montevideo y el Área Metropolitana. En el suroeste, las máximas superarán los 33 °C, misma cifra en el noreste y un grado más en el noroeste. En el este alcanzarán los 31 °C.

El viernes en la capital, la mínima estará en los 17 °C y la máxima sobre los 25 °C. Sobre el suroeste continuarán las cifras altas con 33 °C, al igual que en el noroeste con 35 °C. En el noreste la máxima será de 34 °C, sobre el este rondarán los 30 °C.

Desde Meteorología esperan una probabilidad de lluvias alta en todo el país para el sábado, lo que causará un descenso en las temperaturas.