De temperaturas "agobiantes" a lluvias y tormentas el domingo: el pronóstico de meteorólogos para esta semana

Esta semana arrancó con un ascenso en las temperaturas , pero esta situación cambiará en las últimas horas de este martes, cuando se esperan algunos episodios de lluvia . En este marco, meteorólogos adelantaron a El Observador su pronóstico sobre las precipitaciones y el estado del clima para los próximos días.

Previo a las lluvias, se esperan máxima para esta jornada en el orden de los 28 °C en Montevideo. Luego y tras un día cálido, las precipitaciones llegarían en la noche, sobre la madrugada , explicó el meteorólogo Mario Bidegain.

De acuerdo con el experto, los montos previstos son "escasos" , pero provocarán un descenso de "cuatro grados" en la temperatura máxima, pasando de los 28 °C de este martes a los 24 °C para el miércoles.

El mal tiempo será de rápido pasaje y luego empieza nuevamente el "ascenso típico" en las temperaturas hasta el sábado, cuando las máximas superarán los 31 °C .

Luego, durante las últimas horas de esa jornada, se registrarán nuevos episodios de lluvias, esta vez "más importantes". "Los acumulados van a estar entre 35, 30 milímetros", aseguró el experto.

Esto llevará a que el lunes se registre un "descenso importante" de las temperaturas con máximas en la capital de 20 °C.

Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una situación similar con calor para este martes y la formación de "lluvias y tormentas" en horas de la noche en todo el país.

Este sistema ingresará por el suroeste, pasando por todo el país durante la noche del martes y la madrugada del miércoles. Rumbo a la mañana, el cielo vuelve a despejarse. Esto provocará un "leve" descenso en las temperaturas, con máxima entre los 23 y 24 °C.

A partir del jueves, las temperaturas estarán nuevamente en ascenso, con "mucho calor", también el viernes y sábado. Durante el primer día del fin de semana, el experto espera una "jornada agobiante" y un "muy alto índice de humedad".

"Esto desencadena en el domingo con una jornada inestable, con tormentas y lluvias", explicó y llamó a "tener cuidado" porque no se destacan "algunas tormentas puntualmente fuertes", actividad eléctrica y alguna granizada.