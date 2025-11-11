De temperaturas "agobiantes" a lluvias y tormentas el domingo: el pronóstico de meteorólogos para esta semana

Esta semana arrancó con un ascenso en las temperaturas, pero esta situación cambiará en las últimas horas de este martes, cuando se esperan algunos episodios de lluvia. En este marco, meteorólogos adelantaron a El Observador su pronóstico sobre las precipitaciones y el estado del clima para los próximos días.
Previo a las lluvias, se esperan máxima para esta jornada en el orden de los 28 °C en Montevideo. Luego y tras un día cálido, las precipitaciones llegarían en la noche, sobre la madrugada, explicó el meteorólogo Mario Bidegain.
De acuerdo con el experto, los montos previstos son "escasos", pero provocarán un descenso de "cuatro grados" en la temperatura máxima, pasando de los 28 °C de este martes a los 24 °C para el miércoles.
El mal tiempo será de rápido pasaje y luego empieza nuevamente el "ascenso típico" en las temperaturas hasta el sábado, cuando las máximas superarán los 31 °C.
Luego, durante las últimas horas de esa jornada, se registrarán nuevos episodios de lluvias, esta vez "más importantes". "Los acumulados van a estar entre 35, 30 milímetros", aseguró el experto.
Esto llevará a que el lunes se registre un "descenso importante" de las temperaturas con máximas en la capital de 20 °C.
Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una situación similar con calor para este martes y la formación de "lluvias y tormentas" en horas de la noche en todo el país.
Este sistema ingresará por el suroeste, pasando por todo el país durante la noche del martes y la madrugada del miércoles. Rumbo a la mañana, el cielo vuelve a despejarse. Esto provocará un "leve" descenso en las temperaturas, con máxima entre los 23 y 24 °C.
A partir del jueves, las temperaturas estarán nuevamente en ascenso, con "mucho calor", también el viernes y sábado. Durante el primer día del fin de semana, el experto espera una "jornada agobiante" y un "muy alto índice de humedad".
"Esto desencadena en el domingo con una jornada inestable, con tormentas y lluvias", explicó y llamó a "tener cuidado" porque no se destacan "algunas tormentas puntualmente fuertes", actividad eléctrica y alguna granizada.