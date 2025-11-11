Llamado laboral del Ministerio de Industria con sueldo de $69 mil por 40 horas semanales: mirá los requisitos

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) abrió un llamado laboral para cubrir un puesto de analista de datos e información en Montevideo . La vacante corresponde a la Dirección Nacional de Energía y ofrece un contrato de 12 meses, con posibilidad de continuidad tras evaluación.

El sueldo mensual para este cargo es de $69.673 nominales por una jornada laboral de 40 horas semanales. El puesto estará ubicado en la dirección Rincón 719, Montevideo. Según las bases del llamado, se elaborará una lista de prelación para el cargo, lo que podría aumentar las posibilidades de asignación de la vacante.

La secretaría de Estado también señala ciertas incompatibilidades para el cargo, como mantener otros vínculos con la administración pública, salvo aquellos que expresamente lo permitan, o recibir pasividad, retiro o subsidios provenientes de la actividad pública, a menos que se suspenda su percepción o una norma legal habilite el cobro de ambas remuneraciones.

Experiencia en diseño integral de encuestas, que incluya la elaboración de marcos muestrales, estrategias de recolección de datos, selección de muestras probabilísticas, procesamiento de datos, y elaboración de reportes estadísticos.

Título de licenciado en Estadística expedido por la Universidad de la República o equivalente otorgado por instituciones reconocidas por autoridad competente.

Cómo postularse

Las inscripciones para este llamado estarán abiertas hasta el lunes 17 de noviembre de 2025. Los aspirantes deberán presentar su postulación a través de este enlace del portal Uruguay Concursa, donde también podrán consultar las bases completas del llamado.

El proceso de selección incluirá varias etapas, como la instalación del tribunal, prueba de oposición, evaluación de méritos y antecedentes, entrevista con el tribunal, y fallo final.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected], de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 17:00 horas.