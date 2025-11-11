Dólar
/ Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral del Ministerio de Industria con sueldo de $69 mil por 40 horas semanales: mirá los requisitos

El sueldo mensual para este cargo es de $69.673 nominales por una jornada laboral de 40 horas semanales, según las bases del llamado

11 de noviembre 2025 - 12:10hs
Ministerio de Industria.
Ministerio de Industria.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) abrió un llamado laboral para cubrir un puesto de analista de datos e información en Montevideo. La vacante corresponde a la Dirección Nacional de Energía y ofrece un contrato de 12 meses, con posibilidad de continuidad tras evaluación.

Sueldo y condiciones del cargo

El sueldo mensual para este cargo es de $69.673 nominales por una jornada laboral de 40 horas semanales. El puesto estará ubicado en la dirección Rincón 719, Montevideo. Según las bases del llamado, se elaborará una lista de prelación para el cargo, lo que podría aumentar las posibilidades de asignación de la vacante.

Requisitos excluyentes

Para postularse, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Temas:

