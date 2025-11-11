Pablo Caggiani tras su expulsión del sindicato de maestros: "Que yo no lo comprenda no quiere decir que sea ilegítimo"

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP , Pablo Caggiani , dijo este martes que no "comprende" por qué fue expulsado del sindicato de maestros, pero consideró que la decisión no es "ilegítima".

"Que yo no la comprenda no quiere decir que sea ilegítima o cosas parecidas" , dijo en rueda de prensa este martes, y consideró que "no cambia en nada su relación" con el sindicato de maestros.

¿Se opone a la medida? "Lo que yo crea o no crea... Creo que no corresponde. Es una es una decisión legitima y está en el marco de una organización social que es un sindicato y creo que las resoluciones colectivas hay que acatarlas ", respondió.

Este lunes en la noche la asamblea del sindicato de maestros de Montevideo (Ademu) resolvió levantar el paro (que duró tres días lectivos) y expulsar a los docentes que no adhirieron.

"Lo que recibí fue la información de que se votó la desafiliación de quienes no cumplieron con las medidas sindicales. Me avisaron mis compañeras por Whatsapp", dijo.

Este martes Caggiani recibió el respaldo de numerosos dirigentes y jerarcas frenteamplistas. Consultado sobre estas expresiones de apoyo y los cuestionamientos a Ademu, se desligó: "Estamos preocupados por quienes nos tenemos que preocupar, lo otro es parte del juego político, no me tengo que pronunciar sobre eso".