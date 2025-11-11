Las flojas estadísticas de Peñarol con la camiseta dorada con la que enfrentará a Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Los jugadores de Peñarol y Diego Aguirre se retiraron con cabeza gacha tras no poder ganarle a Liverpool por el Torneo Clausura

Peñarol enfrentará el domingo a Liverpool, a la hora 18.00 en el Estadio Centenario, en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya. El ganador se medirá en dos finales con Nacional para definir al campeón de la temporada 2025 en el fútbol uruguayo.

Peñarol fue campeón del Torneo Clausura, Liverpool el Torneo Apertura y Nacinal fue el ganador de la Tabla Anual.

El sorteo que se realizó el lunes determinó que Liverpool sea el locatario a los efectos administrativo de la semifinal.

Eso implica que utilizará el banco de suplentes ubicado en la Tribuna América sobre la Ámsterdam.

Además, el presidente José Luis Palma pidió que sus hinchas ocupen el sector de la Tribuna América ubicado junto a la Ámsterdam lo que determinará que el operativo de seguridad contemple un pulmón en la Ámsterdam para evitar la cercanía de ambas parcialidades.

Otra de las consecuencias de ese sorteo es que Liverpool jugará con su clásica indumentaria mientras que Peñarol deberá hacerlo con un uniforme de alternativa.

El uniforme alternativo de Peñarol es color oro, tal como lo presentó el 28 de marzo con Leonardo Fernández, David Terans y Maximiliano Olivera como modelos.

Y con esa indumentaria a Peñarol no le fue nada bien en lo que va de este 2025.

El aurinegro jugó con la dorada en cinco ocasiones de las que ganó solo una, empató dos y perdió las dos restantes. En dos de esos partidos, su rival fue Liverpool con el que perdió 3-2 en Belvedere por el Torneo Intermedio y con el que empató 2-2 en el mismo feudo en el Torneo Clausura.

Los resultados de Peñarol con la camiseta dorada

Torneo Rival Cancha Goles Apertura Wanderers 2-1 Parque Viera Maximliano Silvera, Héctor Villalba Intermedio Liverpool 2-3 Belvedere Maximiliano Silvera, David Terans Clausura Liverpool 2-2 Belvedere Javier Méndez, Maximiliano Olivera Clausura Miramar Misiones 2-2 Silvestre Landoni Matías Arezo 2 Clausura Cerro 0-2 Tróccoli

Salvo contra Miramar Misiones en Durazno, Peñarol utilizó siempre su casaca tradicional cuando jugó en el interior ante Plaza Colonia, Cerro Largo, Boston River, Río Negro de San José y Tacuarembó.

En el Torneo Intermedio, Peñarol jugó ante River Plate en el Parque Saroldi y le ganó 3-1 usando una equipación totalmente negra.

A las estadísticas contra Liverpool con la camiseta dorada, Peñarol suma una segunda preocupación: desde que Diego Aguirre volvió a la conducción técnica del mirasol, en noviembre de 2023, Liverpool es el equipo que le ganó más partidos oficiales: cuatro.

