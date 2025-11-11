Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Las flojas estadísticas de Peñarol con la camiseta dorada con la que enfrentará a Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Mirá las flojas estadísticas de Peñarol con la camiseta dorada con la que enfrentará a Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya este domingo

11 de noviembre 2025 - 14:39hs
Los jugadores de Peñarol y Diego Aguirre se retiraron con cabeza gacha tras no poder ganarle a Liverpool por el Torneo Clausura

Los jugadores de Peñarol y Diego Aguirre se retiraron con cabeza gacha tras no poder ganarle a Liverpool por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Peñarol enfrentará el domingo a Liverpool, a la hora 18.00 en el Estadio Centenario, en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya. El ganador se medirá en dos finales con Nacional para definir al campeón de la temporada 2025 en el fútbol uruguayo.

Peñarol fue campeón del Torneo Clausura, Liverpool el Torneo Apertura y Nacinal fue el ganador de la Tabla Anual.

Eso implica que utilizará el banco de suplentes ubicado en la Tribuna América sobre la Ámsterdam.

Sede de la AUF en la calle Guayabos
PEÑAROL Y AUF

Peñarol no volvió a la Mesa Ejecutiva de la AUF: la palabra del representante carbonero y la explicación de Álvaro Rivero, presidente de la Mesa

Kevin Amaro con la camiseta celeste que lució Liverpool en su último partido en Belvedere
FINALES DEL URUGUAYO

Lo último sobre la situación sanitaria de Kevin Amaro, la figura de Liverpool, de cara a la semifinal con Peñarol

Además, el presidente José Luis Palma pidió que sus hinchas ocupen el sector de la Tribuna América ubicado junto a la Ámsterdam lo que determinará que el operativo de seguridad contemple un pulmón en la Ámsterdam para evitar la cercanía de ambas parcialidades.

Otra de las consecuencias de ese sorteo es que Liverpool jugará con su clásica indumentaria mientras que Peñarol deberá hacerlo con un uniforme de alternativa.

El uniforme alternativo de Peñarol es color oro, tal como lo presentó el 28 de marzo con Leonardo Fernández, David Terans y Maximiliano Olivera como modelos.

Y con esa indumentaria a Peñarol no le fue nada bien en lo que va de este 2025.

El aurinegro jugó con la dorada en cinco ocasiones de las que ganó solo una, empató dos y perdió las dos restantes. En dos de esos partidos, su rival fue Liverpool con el que perdió 3-2 en Belvedere por el Torneo Intermedio y con el que empató 2-2 en el mismo feudo en el Torneo Clausura.

Los resultados de Peñarol con la camiseta dorada

Torneo Rival Cancha Goles
Apertura Wanderers 2-1 Parque Viera Maximliano Silvera, Héctor Villalba
Intermedio Liverpool 2-3 Belvedere Maximiliano Silvera, David Terans
Clausura Liverpool 2-2 Belvedere Javier Méndez, Maximiliano Olivera
Clausura Miramar Misiones 2-2 Silvestre Landoni Matías Arezo 2
Clausura Cerro 0-2 Tróccoli

Salvo contra Miramar Misiones en Durazno, Peñarol utilizó siempre su casaca tradicional cuando jugó en el interior ante Plaza Colonia, Cerro Largo, Boston River, Río Negro de San José y Tacuarembó.

En el Torneo Intermedio, Peñarol jugó ante River Plate en el Parque Saroldi y le ganó 3-1 usando una equipación totalmente negra.

A las estadísticas contra Liverpool con la camiseta dorada, Peñarol suma una segunda preocupación: desde que Diego Aguirre volvió a la conducción técnica del mirasol, en noviembre de 2023, Liverpool es el equipo que le ganó más partidos oficiales: cuatro.

Mirá en esta nota el historial de Peñarol con Aguirre como DT.

Temas:

Peñarol Liverpool Oro

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández de Peñarol y Abel Hernández de Liverpool por el Torneo Clausura
ENTRADAS

Precios de las entradas para Liverpool vs Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Matías Arezo de Peñarol ante Liverpool por el Torneo Clausura
FÚTBOL

Liverpool ganó el sorteo y será local ante Peñarol en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, por lo que el aurinegro cambiará su camiseta; ya está el horario para el domingo

Maximiliano Olivera en Peñarol
PEÑAROL

Maximiliano Olivera fue duro con Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y opinó de los arbitrajes

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
DERECHOS DE TV

La AUF publicó las 238 preguntas de las empresas que se presentaron a la licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo y sus respuestas: mirá una a una todas las inquietudes

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos