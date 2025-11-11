Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

La decisión de Flamengo con sus tres jugadores que están en la selección uruguaya, ya que se juegan casi el título de Brasileirao en el clásico ante Fluminense

Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Matías Viña, se encuentran con la celeste en México y luego enfrentarán a Estados Unidos

11 de noviembre 2025 - 15:24hs
Giorgian De Arrascaeta, Matías Viña y Guillermo Varela

Giorgian De Arrascaeta, Matías Viña y Guillermo Varela

Foto: @Uruguay

La selección uruguaya continúa aprontándose en Torreón, para enfrentar este sábado al combinado de México desde la hora 22 de Uruguay en lo que será el primero de los encuentros por esta doble fecha FIFA de noviembre, y lo hace con tres futbolistas de Flamengo en el plantel: Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Matías Viña. En tanto, el club carioca fletó un vuelo para llevárselos cuanto antes tras el segundo compromiso.

Tras enfrentar a los mexicanos, los dirigidos por Marcelo Bielsa enfrentarán a otro de los anfitriones del Mundial 2026, Estados Unidos, en la ciudad de Tampa, en Florida.

A diferencia de lo que fueron los encuentros de fecha FIFA de octubre contra República Dominicana y Uzbekistán, esta vez, los celestes viajaron con gran mayoría de titulares, más allá de que también hay varios lesionados quienes no pudieron viajar.

Flamengo pone un avión para los uruguayos

Flamengo se está jugando muchísimo en este final de la temporada.

Maximiliano Olivera en Peñarol
PEÑAROL

Maximiliano Olivera habló de Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y habló de la importancia de su coaching deportivo y de Diego Aguirre para su repunte

 Matías Arezo en Peñarol
BRASIL

River Plate presentó una queja ante la FIFA para cobrarle a Gremio una deuda por el préstamo a Peñarol de Matías Arezo

Por un lado, llega puntero del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, junto a Palmeiras y no puede resbalar en las pocas fechas que quedan.

Por el otro, el sábado 29 de noviembre también contra este club paulista, afrontará la final de la Copa Libertadores de América.

En ese contexto, Flamengo no deja nada librado al azar y contrató un vuelo para que los tres futbolistas afectados a la selección uruguaya, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Matías Viña, lleguen cuanto antes a Rio de Janeiro.

Es que este sábado ya se perderán el encuentro contra Sport Recife por estar con la celeste, pero el miércoles de la semana que viene jugarán el clásico contra Fluminense en el Estadio Maracaná y el técnico Filipe Luís quiere tenerlos.

El tema es que Uruguay enfrenta a Estados Unidos el martes 18, un día antes, por lo que los futbolistas arribarán a Brasil el mismo día del clásico.

A su vez, Flamengo hará lo mismo con Jorge Carrascal y Gonzalo Plata, quienes juegan con la selección colombiana en Nueva York ante Australia.

Temas:

selección uruguaya Giorgian De Arrascaeta Guillermo Varela Flamengo Brasileirao Fluminense México Matías Viña Marcelo Bielsa

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández de Peñarol y Abel Hernández de Liverpool por el Torneo Clausura
ENTRADAS

Precios de las entradas para Liverpool vs Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Matías Arezo de Peñarol ante Liverpool por el Torneo Clausura
FÚTBOL

Liverpool ganó el sorteo y será local ante Peñarol en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, por lo que el aurinegro cambiará su camiseta; ya está el horario para el domingo

Maximiliano Olivera en Peñarol
PEÑAROL

Maximiliano Olivera fue duro con Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y opinó de los arbitrajes

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
DERECHOS DE TV

La AUF publicó las 238 preguntas de las empresas que se presentaron a la licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo y sus respuestas: mirá una a una todas las inquietudes

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos