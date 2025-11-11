La decisión de Flamengo con sus tres jugadores que están en la selección uruguaya, ya que se juegan casi el título de Brasileirao en el clásico ante Fluminense

La selección uruguaya continúa aprontándose en Torreón, para enfrentar este sábado al combinado de México desde la hora 22 de Uruguay en lo que será el primero de los encuentros por esta doble fecha FIFA de noviembre, y lo hace con tres futbolistas de Flamengo en el plantel: Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Matías Viña. En tanto, el club carioca fletó un vuelo para llevárselos cuanto antes tras el segundo compromiso.

Tras enfrentar a los mexicanos, los dirigidos por Marcelo Bielsa enfrentarán a otro de los anfitriones del Mundial 2026, Estados Unidos, en la ciudad de Tampa, en Florida.

A diferencia de lo que fueron los encuentros de fecha FIFA de octubre contra República Dominicana y Uzbekistán, esta vez, los celestes viajaron con gran mayoría de titulares, más allá de que también hay varios lesionados quienes no pudieron viajar.

Flamengo se está jugando muchísimo en este final de la temporada.

BRASIL River Plate presentó una queja ante la FIFA para cobrarle a Gremio una deuda por el préstamo a Peñarol de Matías Arezo

PEÑAROL Maximiliano Olivera habló de Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y habló de la importancia de su coaching deportivo y de Diego Aguirre para su repunte

Por un lado, llega puntero del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, junto a Palmeiras y no puede resbalar en las pocas fechas que quedan.

Por el otro, el sábado 29 de noviembre también contra este club paulista, afrontará la final de la Copa Libertadores de América.

En ese contexto, Flamengo no deja nada librado al azar y contrató un vuelo para que los tres futbolistas afectados a la selección uruguaya, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Matías Viña, lleguen cuanto antes a Rio de Janeiro.

Es que este sábado ya se perderán el encuentro contra Sport Recife por estar con la celeste, pero el miércoles de la semana que viene jugarán el clásico contra Fluminense en el Estadio Maracaná y el técnico Filipe Luís quiere tenerlos.

El tema es que Uruguay enfrenta a Estados Unidos el martes 18, un día antes, por lo que los futbolistas arribarán a Brasil el mismo día del clásico.

A su vez, Flamengo hará lo mismo con Jorge Carrascal y Gonzalo Plata, quienes juegan con la selección colombiana en Nueva York ante Australia.